The Acolyte: la showrunner spiega che la serie sarà ispirata ai film Wuxia e sarà più personale

L’imminente serie di Star Wars, The Acolyte, sarà un thriller misterioso che porterà i fan in “una galassia di oscuri segreti e poteri del lato oscuro emergenti negli ultimi giorni dell’era dell’Alta Repubblica”. Questa è un’era che non è stata esplorata prima in TV e/o nei film, e in molti sono piuttosto curiosi di sapere cosa offrirà.

Bene, grazie alla showrunner Leslye Headland (Russian Doll), abbiamo alcuni nuovi dettagli da condividere con voi su alcune cose che possiamo aspettarci dallo show, dal suo tono e dallo stile. Lo showrunner ha detto a Vanity Fair:

“[Il creatore di Mandalorian] Jon Favreau ha detto che quando lavori in questo mondo, vuoi tornare a ciò da cui George [Lucas] ha tratto ispirazione. C’erano i western e poi, naturalmente, i film sui samurai di Akira Kurosawa, e il fatto che inizialmente aveva offerto [il ruolo di] Obi-Wan Kenobi a Toshiro Mifune.”

The Mandalorian e The Book of Boba Fett hanno attinto molto dai film di genere western e di samurai, ma The Acolyte adotterà un approccio leggermente diverso. Sta guardando ai film d’arti marziali cinesi, in particolare i film wuxia, per trovare ispirazione.

I film Wuxia sono film di arti marziali che incorporano anche elementi fantasy. Raccontano anche storie di guerrieri della classe operaia che seguono un codice di cavalleria in cui combattono per l’uguaglianza sociale e la rettitudine, riparano i torti, rimuovono gli oppressori e portano punizione per le malefatte passate.

Headland spera che questo distingua The Acolyte dagli altri progetti di Star Wars che sono stati realizzati. Dice anche che la storia è più a livello personale per i personaggi:

“Quindi in realtà sono andato più verso i film di arti marziali e le trame che sono un po’ più personali, meno globali e galattiche. Quei guerrieri erano in missioni profondamente personali, con le persone che si sentivano offese e dovevano sistemare le cose. I film Wuxia e film di arti marziali di King Hu e dei fratelli Shaw, come ‘Come Drink With Me’ e ‘A Touch Of Zen. Sono monaci che sono anche eroi delle arti marziali.”

Questo è un ottimo approccio per affrontare una storia di Star Wars e sono sicuro che alla fine darà i suoi frutti. The Acolyte si svolge circa 100 anni prima degli eventi di Star Wars: La minaccia fantasma. In precedenza è stato anche spiegato che lo spettacolo “esplora in modo specifico l’ascesa del Lato Oscuro in quegli ultimi giorni dell’era dell’Alta Repubblica”. Quando ha parlato del motivo per cui voleva ambientare la serie in questo periodo, ha detto:

“La verità è che io, come un grande fan, sono venuto da loro con questa idea. E ho detto: ‘Penso che il posto migliore per porla sia in un’era che voi non avete ancora esplorato del tutto’. Erano molto entusiasti, non era che non volessero esplorare quel mondo, ma penso che fossero solo più concentrati su The Mandalorian e gli altri progetti legati a quel genere.”

