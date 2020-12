The Acolyte: Rayne Roberts svilupperà la serie Disney + assieme a Leslye Headland

Il vicepresidente dello sviluppo cinematografico della Lucasfilm, Rayne Roberts, sta sviluppando la serie “The Acolyte“, annunciata al Disney Investor Day, insieme alla creatrice di Russian Doll, Leslye Headland, per Disney Plus.

Tra tutti i nuovi titoli di Star Wars che sono stati annunciati da Lucasfilm due settimane fa durante l’Investor Day della Disney, The Acolyte rimane il più misterioso per diversi motivi.

L’imminente serie Disney Plus è stata data in consegna a Leslye Headland ed è descritta dalla Lucasfilm come “un thriller misterioso che porterà il pubblico in una galassia di segreti oscuri e poteri del lato oscuro negli ultimi giorni dell’era dell’Alta Repubblica”.

L’era dell’Alta Repubblica verrà introdotta ai fan il mese prossimo con la pubblicazione di Star Wars: Light of the Jedi di Charles Soule.

Mentre la nuova era di Star Wars inizia a crescere, Leslye Headland sta attualmente sviluppando la serie The Acolyte e Lucasfilm ha recentemente rivelato che lavorerà al fianco di Rayne Roberts.

Rayne Roberts è responsabile dello sviluppo alla Lucasfilm dal 2012. È stata determinante nello sviluppo e nella produzione di Star Wars: Il risveglio della Forza, Rogue One, Gli ultimi Jedi, Solo e L’ascesa di Skywalker. Il suo background cinematografico include diversi anni come dirigente dello sviluppo presso Gold Circle Films, il ruolo di produttore associato nel pluripremiato documentario The Fair Trade, e tempo trascorso come collaboratore di Story Analyst per Alcon Entertainment e The Kennedy / Marshall Company.

Prima di lavorare nel cinema, Rayne ha trascorso nove anni producendo e dirigendo la fotografia di eventi di moda e documentari come photo editor per Vibe Magazine, e anche per Teen People Magazine. Roberts ha conseguito il BFA in Photography & Imaging presso la Tisch School of the Arts della NYU e ha conseguito un certificato di produzione presso la UCLA School of Theatre, Film, and Television.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...