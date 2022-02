The Adam Project: ecco il trailer del film Netflix con Ryan Reynolds e Zoe Saldana

In The Adam Project di Netflix, Ryan Reynolds interpreta il pilota di caccia che viaggia nel tempo Adam Reed, che si schianta accidentalmente nel 2022 e “si allea con il se stesso di 12 anni in una missione per salvare il futuro”.

Il film di fantascienza riunisce Reynolds con il regista di Free Guy, Shawn Levy, solo pochi mesi dopo l’uscita della loro commedia originale. Con un Free Guy 2 in discussione in seno alla Disney, la partnership creativa tra Reynolds e Levy sembra essere appena iniziata. Il prossimo progetto è The Adam Project, che arriverà su Netflix a marzo. Il film coinvolgente include anche Zoe Saldana, Jennifer Garner e Mark Ruffalo e presenta l’arrivo del nuovo arrivato Walker Scobell.

The Adam Project è incentrato sull’Adam di Reynolds, un viaggiatore del tempo del 2050 che si tuffa nel passato per trovare il suo amore Laura (Saldana) dopo che si è persa nel continuum spazio-temporale. Tuttavia, quando la nave di Adam viene danneggiata, finisce nel 2022 e incontra il suo io più giovane (Scobell). Per ritrovare la strada di casa – e possibilmente riparare alcune parti dolorose della sua vita – Adam dovrà anche confrontarsi con i suoi genitori (Garner e Ruffalo), in particolare con il suo defunto padre.

Potete vedeere il trailer qui sotto:

The Adam Project, film diretto da Shawn Levy, racconta la storia di un uomo (Ryan Reynolds), che torna indietro nel tempo per chiedere aiuto a un se stesso tredicenne (Walter Scobell). Il giovane dovrà convincere suo padre (Mark Ruffalo), un fisico, a salvare il mondo, prima che per il futuro sia troppo tardi.

La precedente uscita di Reynolds su Netflix, Red Notice con Dwayne Johnson e Gal Gadot, è diventata uno dei più grandi film originali dello streamer dopo essere stato presentato in anteprima lo scorso autunno.

Resta da vedere se The Adam Project sarà in grado di catturare la stessa attenzione, ma ha già molto da offrire. Oltre al cast, The Adam Project è sostenuto da una premessa avvincente che è destinata a risuonare dentro molti spettatori. Inoltre, Reynolds e Levy hanno già dimostrato di poter realizzare un film che diverte molti.

