The Adam Project: Ryan Reynolds incontra il suo io più giovane nelle immagini del film Netflix

Ryan Reynolds incontra il suo io più giovane nelle nuove immagini del suo prossimo film Netflix, The Adam Project.

Il film di fantascienza riunisce Reynolds con il regista di Free Guy, Shawn Levy, solo pochi mesi dopo l’uscita della loro commedia originale. Con un Free Guy 2 in discussione in seno alla Disney, la partnership creativa tra Reynolds e Levy sembra essere appena iniziata. Il prossimo progetto è The Adam Project, che arriverà su Netflix a marzo. Il film coinvolgente include anche Zoe Saldana, Jennifer Garner e Mark Ruffalo e presenta l’arrivo del nuovo arrivato Walker Scobell.

The Adam Project è incentrato sull’Adam di Reynolds, un viaggiatore del tempo del 2050 che si tuffa nel passato per trovare il suo amore Laura (Saldana) dopo che si è persa nel continuum spazio-temporale. Tuttavia, quando la nave di Adam viene danneggiata, finisce nel 2022 e incontra il suo io più giovane (Scobell). Per ritrovare la strada di casa – e possibilmente riparare alcune parti dolorose della sua vita – Adam dovrà anche confrontarsi con i suoi genitori (Garner e Ruffalo), in particolare con il suo defunto padre.

Una manciata di immagini da The Adam Project sono state rivelate online, ma ora Netflix ha rilasciato un lotto più grande che mostra il suo cast. Molte delle immagini mostrano l’interazione tra Reynolds e Adams, e donano un piccolo closer-look anche alle altre star del film.

Potete vederle qui sotto:

Directed by Shawn Levy, THE ADAM PROJECT tells the story of a time-traveling pilot who teams up with his younger self and his late father… pic.twitter.com/Dm3ZkIGg7J

"I haven't personally done a movie that reflects my life the way THE ADAM PROJECT does." – Ryan Reynolds

THE ADAM PROJECT is time hopping to Netflix globally March 11 🕓 🚀 👨‍👦 pic.twitter.com/rN39RIJgUP

— NetflixFilm (@NetflixFilm) January 31, 2022