The Ark: SyFy Network da il via alla nuova serie di Dean Devlin e Jonathan Glassner di Stargate SG-1

Syfy ha ordinato il lancio di The Ark, una serie sulla colonizzazione planetaria andata storta, da Dean Devlin e Jonathan Glassner di Stargate SG-1.

Ordinato direttamente in serie per 12 episodi, con Glassner e Devlin come co-showrunner, The Ark è ambientato 100 anni nel futuro, quando le missioni di colonizzazione planetaria sono iniziate ad essere una necessità per aiutare a garantire la sopravvivenza della razza umana. La prima di queste missioni, su un’astronave conosciuta come Ark One, incontra un evento catastrofico che causa una massiccia distruzione e la perdita di vite umane.

La sinossi recita: “Con più di un anno rimasto prima di raggiungere il loro pianeta, la mancanza di rifornimenti di sostentamento vitale e la perdita di leadership, l’equipaggio rimanente di Ark One deve diventare la versione migliore di se stesso per rimanere sulla rotta e sopravvivere”.

“Sono così entusiasta di avere l’opportunità di collaborare di nuovo con Syfy”, ha detto in una dichiarazione Devlin, che nel 2005 ha scritto The Triangle per Sci-Fi Channel. “E non riesco a pensare a un collaboratore migliore di Jonathan Glassner per dare vita a questa serie.”

Il casting inizierà a breve, con un occhio all’inizio della produzione di marzo a Belgrado, in Serbia (e una data per la prima da definire).

“The Ark si adatta perfettamente al pubblico di Syfy”, ha dichiarato Lisa Katz, responsabile dei contenuti di NBCU. “E sappiamo che i fan graviteranno attorno a questa storia commovente di Dean Devlin, uno dei più esperti e rispettati fan del sci-fi e scrittori che lavorano oggi.”

