The Atom: Zack Snyder rivela nuovi dettagli sullo spin-off di Justice League che aveva ideato

Il regista di Justice League, Zack Snyder, ha descritto in dettaglio il suo spin-off su Ryan Choi (Zheng Kai) che diventerà il supereroe cinese noto come Atom.

Kai, il cui ruolo di scienziato degli STAR Labs è stato tagliato dalla versione cinematografica di Justice League rilasciata nelle sale nel 2017, avrebbe guidato un adattamento DC Films ambientato in Cina con un cast cinese e un appeal internazionale.

Il regista di The Man of Steel e Batman v Superman: Dawn of Justice ha immaginato The Atom venire fuori dalla sua versione definitiva di Justice League, dove viene ripristinato il ruolo di Kai come esperto di nanotecnologie e collega del dottor Silas Stone (Joe Morton).

“Avevo sempre avuto l’idea che avremmo fatto un film, il film di Ryan Choi, un film di Atom in Cina, in lingua cinese-inglese e cinese”, ha detto Snyder a Beyond the Trailer. “Francamente, penso che Netflix sia davvero bravo in questo. Lo abbiamo appena fatto con il prequel di Army of the Dead, Army of Thieves, dove vediamo un film in inglese, francese e tedesco.”

Il prequel del film sugli zombi di Snyder ambientato a Las Vegas, diretto da Matthias Schweighöfer, è un “film super internazionale” che “sembra internazionale, e penso che [Army of Thieves] fosse più o meno quello che avevo in mente per Ryan“.

“Vorremmo realizzare un film ambientato in Cina, coinvolgere davvero i fan cinesi e essere inclusivi, e lo avremmo fatto con al centro un personaggio cinese”, ha detto Snyder. “E non che questo personaggio cinese fosse nel film solo come comparsa, volevo avesse un suo film.”

E Kai, noto anche come Ryan Zheng, è “così affascinante e semplicemente fantastico“, ha detto Snyder. “Lo amo. Era una gioia lavorare con lui“.

