The Bad Batch: Lucasfilm e Disney rinnovano la serie per una seconda stagione!

Dopo poco che la serie è arrivata, ed a poche ore dal finale di stagione di The Bad Batch, la nuova serie animata di Star Wars che ha riscosso non poco successo, come anche alcune critiche dai fan più hardcore, la Lucasfilm ha annunciato il rinnovo per una seconda stagione.

Potete vedere il comunicato qui sotto nel tweet:

Star Wars: #TheBadBatch will return for a second season in 2022. Prepare for the two part finale of season one starting tomorrow, only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/UsseGvPXgS — Star Wars: The Bad Batch (@TheBadBatch) August 5, 2021

La serie spinoff di Clone Wars si svolge negli anni successivi alla trilogia prequel di Star Wars e prima della trilogia originale. Lo spettacolo vede Ming-Na Wen dare la voce a Fennec Shand, il personaggio che ha interpretato in live-action in The Mandalorian. Il nuovo trailer rivela anche il ritorno di Rex e Saw Gerrera.

Lucasfilm e Disney hanno rivelato un’anteprima di Star Wars: The Bad Batch durante la sua presentazione per l’Investor Day a dicembre. La nuova serie è la quarta serie animata di Star Wars dopo Clone Wars, Rebels e Resistance.

Star Wars: The Bad Batch segue i cloni d’élite della Bad Batch, apparsi per la prima volta nell’ultima stagione di Clone Wars. Dopo la caduta della Repubblica e l’ascesa dell’Impero, questi soldati devono farsi strada attraverso una galassia che sta vivendo cambiamenti drastici e violenti mentre sta ancora cercando di guarire dalle Guerre dei Cloni.

La sinossi recita: “La serie segue il gruppo di cloni sperimentali d’elite della Bad Batch (presentati per la prima volta in Star Wars: The Clone Wars) mentre trovano la propria strada in una galassia in rapido cambiamento subito dopo la Guerra dei Cloni. Ognuno dei membri della Bad Batch – una squadra speciale di cloni che variano geneticamente rispetto ai loro fratelli dell’Esercito dei Cloni – possiede un’eccezionale e singolare abilità che li rende soldati straordinariamente efficienti nonché un formidabile equipaggio”.

Lo spettacolo ha debuttato durante lo Star Wars Day.

