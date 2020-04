The Ballad of Songbirds and Snakes: Francis Lawrence dirigerà il prequel di Hunger Games

Francis Lawrence, che ha diretto tre dei film di “Hunger Games” della Lionsgate, sta tornando a dirigere un adattamento del film dell’autrice Suzanne Collins, “The Ballad of Songbirds and Snakes“, un romanzo prequel della trilogia di Hunger Games.

Anche la produttrice originale Nina Jacobson sta tornando, con il suo partner Color Force, Brad Simpson, e Michael Arndt (“Catching Fire”) che adatteranno la sceneggiatura da un trattamento scritto da Collins, che fungerà anche da produttrice esecutiva.

Lionsgate – che ha prodotto i romanzi della Collins in quattro film di successo dal 2012-2015, incassando 2,97 miliardi di dollari in tutto il mondo – ha annunciato martedì il team creativo di “The Ballad of Songbirds and Snakes”. Nessuna data di lancio è stata annunciata.

“The Ballad of Songbirds and Snakes è descritto come creativamente elettrizzante e porta questo mondo in nuove dimensioni di complessità che aprono incredibili possibilità cinematografiche”, ha dichiarato Joe Drake, presidente del Lionsgate Motion Picture Group. “Siamo entusiasti di riunire questa squadra di cineasti con questo franchise davvero unico e non vediamo l’ora di iniziare la produzione.”

Ambientato circa 64 anni prima di The Hunger Games, “The Ballad of Songbirds and Snakes” segue un diciottenne, Coriolanus Snow, che alla fine si diventerà il sovrano autoritario della nazione distopica di Panem, e il cattivo centrale della saga originale Hunger Games. Nel prequel, Collins è stato scelto come mentore per il decimo Hunger Games – per una ragazza del Distretto 12, la futura dimora di Katniss Everdeen. La premessa del prequel si è rivelata controversa per alcuni fan dopo che un estratto del romanzo è apparso su EW a gennaio.

Scholastic pubblicherà “The Ballad of Songbirds and Snakes” il 19 maggio negli Stati Uniti, in Canada, Regno Unito e Irlanda, Australia e Nuova Zelanda.

