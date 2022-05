The Ballad of Songbirds and Snakes, Rachel Zegler sarà Lucy Grey Baird nel prequel di The Hunger Games

La Lionsgate ha scelto Rachel Zegler, che ha interpretato Maria in West Side Story di Steven Spielberg, per il ruolo di Lucy Grey Baird in The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes.

L’adattamento del romanzo di Suzanne Collins debutterà nelle sale di tutto il mondo il 17 novembre 2023. Il franchise di Hunger Games aveva guadagnato oltre $ 3 miliardi a livello globale quando si è concluso nel 2014 e ora sta cercando di prolungare la durata della sua vita con l’adattamento l’ultimo romanzo della Collins facente parte della serie distopica, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes.

Francis Lawrence, che ha diretto tre dei quattro film di Hunger Games – Catching Fire, Mockingjay Part One e Mockingjay Part Two – è tornato alla sedia di regista con la produttrice del franchise Nina Jacobson e il suo partner Brad Simpson come produttori. Anche Lawrence figura alla produzione.

Zegler interpreterà Lucy Grey, la ragazza tributo del Distretto 12.

“Quando leggi il libro di Suzanne, traspare l’intelligenza emotiva, l’agilità fisica e la voce ferocemente potente e determinata di Lucy Gray. Rachel incarna tutte queste abilità: è la scelta perfetta per la nostra Lucy Grey”, ha dichiarato Nathan Kahane, presidente del Lionsgate Motion Picture Group.

Il logline del prequel, da Lionsgate, recita: “Anni prima che diventasse il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l’ultima speranza per il suo lignaggio in via di estinzione, una famiglia un tempo orgogliosa che è caduta in disgrazia dopo una guerra. Con l’avvicinarsi della decima edizione di Hunger Games, il giovane Snow è allarmato quando viene assegnato da mentore a Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del Distretto 12. Ma, dopo che Lucy Grey attira tutta l’attenzione di Panem cantando con aria di sfida durante la cerimonia della mietitura, Snow pensa che potrebbe essere in grado di ribaltare le probabilità a loro favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e la ritrovata competenza politica, la corsa contro il tempo di Snow e Lucy per sopravvivere rivelerà alla fine chi è l’usignolo e chi è il serpente“.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...