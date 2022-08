The Batman 2: il film potrebbe non uscire fino alla fine del 2024 a causa di ritardi

Mentre l’universo DC è in un grande stato di grande cambiamento a causa della genesi della Warner Bros. Discovery e di un enorme cambiamento di piani per i film DC, il futuro per i più grandi nomi del franchise rimane piuttosto incerto.

Questo rimane anche il caso del film campione d’incassi più recente dello studio, The Batman di Matt Reeves, che ha ottenuto un enorme successo al suo arrivo a marzo 2022.

Ambientato completamente al di fuori del DC Extended Universe, The Batman è stato un successo di critica e al botteghino. Il film ha anche creato nuove emozionanti trame per l’Enigmista di Paul Dano e per il Joker di Barry Keoghan, mentre questa versione di Gotham cerca di ricostruirsi dopo l’intenso attacco dell’Enigmista.

Meno di due mesi dopo il debutto del film, la Warner Bros. ha annunciato i piani per un sequel di The Batman con Reeves, Pattinson e l’intera troupe di ritorno per arricchire questa nuova intrigante avventura. Tuttavia, con così tante domande su dove si dirigerà l’Universo DC nei prossimi anni, The Batman 2 ora ha la sua serie di problemucci riguardo alla sua eventuale uscita.

Variety ha riferito che un sequel di The Batman deve ancora ricevere il via libera ufficiale dalla Warner Bros. Discovery, tra i continui cambiamenti strategici interni allo studio. Il progetto è ancora attualmente in fase di sviluppo con lo scrittore e regista Matt Reeves, ma la mancanza di movimento significa che qualsiasi film successivo avverrà tra diversi anni. Rapporti precedenti suggerivano che una trilogia della versione di Robert Pattinson del Cavaliere Oscuro fosse quasi giù sviluppata dopo il successo del primo film, ma è ancora nell’aria il come questa saga continuerà.

Fra i progetti a rischio c’è anche la serie spin-off col Pinguino di Colin Farrell, per via della nuova strategia del CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, di consolidare film e programmi TV per emulare il MCU.

Comunque, venendo a noi, i vari ritardi potrebbero probabilmente spingere l’uscita di The Batman 2 addirittura a spostarsi di due anni, il che significa che potrebbe non uscire fino alla fine del 2024 o addirittura all’inizio del 2025.

