The Batman: Andy Serkis parla del tono dark e dell’interpretare Alfred

Proprio come una nuova versione più dark della Justice League è recentemente stata annunciata per HBO Max nella forma della serie su Justice League Black prodotta da JJ Abrams, sembra che anche la prossima versione del Batman cinematografico seguirà l’esempio e riceverà una re-immaginazione più dark.

Il regista di The Batman, Matt Reeves, ha già detto che ha in programma di affrontare l’iconico personaggio DC in un modo diverso e unico rispetto a quello che è stato fatto in precedenza, e ora Andy Serkis, che interpreterà il maggiordomo e figura paterna di Batman, Alfred Pennyworth, ha anche fornito un altro indizio su quale direzione potrebbe aver intrapreso il film.

“Direi che non è lontano dalla verità”, ha detto Serkis a LADbible quando gli è stato chiesto se i fan possono aspettarsi una versione più dark di Batman questa volta. “Riguarda molto la connessione emotiva tra Alfred e Bruce. Questo è davvero al centro del film. Ed è una sceneggiatura davvero squisita quella che Matt ha scritto.”

Serkis continuerà a parlare di come ha intenzione di avvicinarsi all’interpretare Alfred e di come vuole evitare di confrontarsi con attori precedenti come Michael Caine che ha interpretato il ruolo prima di lui.

“Lui è stato fantastico”, ha detto. “Il suo Alfred era leggendario, non potevo nemmeno pensare di avvicinarmi a ciò che ha fatto. Trovi il tuo modo. È come recitare in dei ruoli iconici come quelli scritti da Shakespeare, torni indietro, li rivisiti e devi cerchi di renderli tuoi, e guarda poi il personaggio collegarsi a te e al tuo diagramma personale di Venn.”

The Batman uscirà adesso nelle sale statunitensi il 1° ottobre 2021, per la regia di Matt Reeves, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia è a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone).

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...