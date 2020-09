The Batman: Ann Sarnoff spera di poter ricominciare la produzione molto presto

Con le riprese del The Batman di Matt Reeves che avevano ripreso solo tre giorni fa, dopo una pausa 5 mesi e mezzo, la produzione del Regno Unito a Warner Bros . Leavesden si è fermata di nuovo dopo che una delle persone nella produzione è risultata positiva al COVID-19.

Vi abbiamo confermato ha confermato che la star Robert Pattinson è il membro del team di produzione risultato positivo al virus.

Riguardo la situazione, la Warner Bros. ha detto questa mattina: “Un membro della produzione di Batman è risultato positivo al Covid-19 e si sta isolando secondo i protocolli stabiliti. Le riprese sono temporaneamente sospese”. Non sono state fornite ulteriori informazioni dallo studio per proteggere la privacy dei propri lavoratori.

“Siamo ancora nel mezzo delle indagini su quale sia la situazione. Per ora ci fermiamo temporaneamente fino a quando non avremo più informazioni, ma abbiamo tutti i protocolli impostati per tracciare i contatti e, si spera, tornare in produzione molto presto “, ha detto Sarnoff, boss di WarnerMedia Studio a Deadline.