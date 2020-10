The Batman: Anne Hathaway dà consigli a Zoe Kravitz per interpretare Catwoman

L’ex Catwoman, Anne Hathaway, si è detta pronta a dare qualche consiglio alla nuova interprete del personaggio, Zoe Kravitz, per il The Batman di Matt Reeves.

Collider si è presa un secondo per parlare con lei della sua parte in The Witches su HBO Max, ma l’argomento è passato anche alla prossima avventura del Crociato Incappucciato. Da quando è stato rivelato il casting di Kravitz, le persone si sono chieste cosa porterà al personaggio di Selina Kyle. Bene, secondo una donna che ha indossato quella pelle prima di lei, Kravitz non ha bisogno di molto aiuto, ma è stata comunque felice di offrire qualche parola.

Al DC FanDome, i fan hanno dato il loro primo sguardo alla nuova Catwoman nel trailer di The Batman. Proprio come ogni altra cosa associata al film, questa versione della ladra è diversa dalla maggior parte delle interpretazioni che abbiamo visto sullo schermo ed è qualcosa su cui Hathaway pensa che il nuovo volto del personaggio dovrebbe appoggiarsi.

“Hai visto la foto di lei che scendeva quelle scale, giusto? Sì, non ha bisogno dei miei consigli”, ha scherzato. “Avevo un consiglio che sarebbe letteralmente di non ascoltare nessuno perché penso che l’unico modo per interpretare quel ruolo sia trarne una tua versione. Avevamo tutti registi diversi e tutte le nostre interpretazioni erano specifiche per i film in cui si trovavano, un po’ come se il mio Grand High Witch fosse specifico per Bob Zemeckis e Angelica Huston fosse specifico per Nicolas Roeg, ed è fantastico!”

L’attrice ha poi aggiunto che “tutti i Joker erano specifici per ogni regista che li hanno creati, quindi non credo che tu possa impantanarti troppo nel confronto. E soprattutto quando non sei tu a farlo, perché il tuo lavoro è dare il tuo. E sono così entusiasta di vedere cosa farà. Ho pensato che fosse una scelta perfetta“.

Fonte

