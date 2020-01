The Batman: avvistato Robert Pattinson sul set londinese

Son da poco iniziate le riprese per The Batman ed è subito stato avvistato Robert Pattinson sul set londinese del film.

Sono ufficialmente iniziate le riprese dell’attesissimo nuovo stand alone sull’Uomo Pipistrello, che vedrà il volto di Robert Pattinson sotto la maschera e con Matt Reeves dietro la macchina da presa. Ieri vi abbiamo mostrato immagini dei furgoni della stampa di Gotham City, oggi vi abbiamo mostrato quella che sembrerebbe essere la prima foto di Colin Farrell nei panni del Pinguino, e adesso vi mostriamo alcuni scatti che immortalano lo stesso Pattinson.

Non vi aspettate Pattinson con indosso il costume o in ghingheri nei panni di Bruce Wayne, ma ricoperto dalla testa ai piedi in sella ad una moto nera opaca. Forse un Bruce Wayne che si tiene lontano da occhi indiscreti? Magari ritornato dal viaggio che lo ha formato nelle arti marziali? Chi lo sa, ma nel frattempo vi riportiamo gli scatti in questione.

The Batman uscirà nelle sale statunitensi il 25 giugno 2021, con Matt Reeves alla regia, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, basata sui fumetti di Bob Kane e Bill Finger, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia sarà a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Jeffrey Wright (Commisionario James Gordon), Peter Sarsgaard, Jayme Lawson e John Turturro (Carmine Falcone). Ancora da confermare la presenza di Colin Farrell come Oswald Cobblepot / Pinguino.

