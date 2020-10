The Batman: chiariamo la questione Superman sul set del film di Matt Reeves

Una nuova foto del set di The Batman mostra quello che in molti hanno interpretato come un importante spoiler circa Superman nel film di Matt Reeves.

Secondo le speculazioni sembrerebbe che ci possano essere alcuni rimandi al multiverso DC Comics anche nel film di Matt Reeves. Su Twitter, SamMcTweets ha condiviso un’immagine con l’utente Yassine dal set del film. Bene, sembra che una delle comparse sia vestita come l’Uomo d’Acciaio.

Ora, questo apre una serie di infinite domande, perché prima d’ora The Batman veniva tacciato come autonomo rispetto al DCEU. Ma, ovviamente, ci sono alcune domande sulla sequenza temporale e sull’esistenza di altri supereroi se Superman è un nome abbastanza familiare da far si che possano esserci costumi di Halloween dell’Uomo d’Acciaio.

I fan della DC stanno pensando che Superman potrebbe avere la possibilità di incontrare il Batman di Robert Pattinson, ma la risoluzione di questa faccenda è ovviamente meno articolata di così. E’ naturalmente probabile che il tutto sia un rimando al fatto che Batman e Superman tecnicamente vivono nel medesimo universo, anche in diverse versioni alternative nel multiverso, quindi il mantello potrebbe essere un semplice rimando al fatto che, siccome esiste in quella realtà, qualcuno potrebbe effettivamente vestirsi da lui per Halloween – ciò però non implica ne apparizioni future, ne apparizioni nel film.

O magari potrebbe trattarsi di qualcosa di ancor più semplice, come un easter egg che sarà visibile per un piccolo momento durante il film, e che rimanderà al Superman di Christopher Reeve, il preferito di tantissimi fan della DC Comics.

Sooooo @SamMcTweets just sent me this pic. Sooooo this means two things one this is 100% a Halloween party

And 2 DOES SUPERMAN FUCKING EXIST IN THE REEVERSE!!!!!!

(Full credits : @SamMcTweets ) pic.twitter.com/IDufPhTW6m

— Yassine (يس) (@yassinfinite) October 16, 2020