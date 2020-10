The Batman: Colin Farrel svela quando finiranno le riprese

Dopo varie pause e ritardi, le riprese di The Batman si stanno svolgendo in quel di Chicago e tra i vari attori presenti sul set, c’è anche un irriconoscibile Colin Farrel nei panni di Oswald Cobblepot/Il Pinguino che di recente è stato ospite al The Ian Dempsey Breakfast Show dove ha rilasciato un’intervista.

Tra le varie dichiarazioni, l’attore ha svelato che le riprese del film continueranno fino al febbraio 2021, sempre se non ci saranno ulteriori ritardi a causa della pandemia di Covid-19 che sta flagellando il mondo dall’inizio di questo 2020. Attualmente di The Batman non si conosce ancora la sinossi, ma sappiamo che il film con protagonista Robert Pattinson sarà ambientato in un nuovo universo chiamato New Earth e che sarà il primo di un nuovo franchise dedicato al mondo cinematografico DC.

The Batman è previsto nelle sale italiane per il 4 marzo 2022, con Matt Reeves in cabina di regia e basato su una sceneggiatura scritta da Mattson Tomlin e dello stesso Reeves. Nel cast troveremo, oltre al già citato Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Batman, anche Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell in quello di Oswald Cobblepot.

