The Batman: Colin Farrell avvistato sul set di Londra?

È arrivato un nuovo anno e questo significa che Batman si sta preparando a fare un grande ritorno. Non molto tempo fa, sono iniziati i lavori di The Batman di Matt Reeves e sono iniziate a comparire le prime foto dal set.

Finora, i fan hanno avuto un piccolo assaggio del film, e sembra che alcune nuove immagini possano aver mostrato il Pinguino di Colin Farrell prima del previsto.

Su Twitter, un utente noto come Wade Gravett ha condiviso una serie di foto ambientate a Londra dove The Batman sta attualmente affrontando la propria prima fase di riprese. È stato lì che i fan hanno avuto ottenuto uno fugace sguardo dietro le quinte del progetto, e pare abbiano scattato una foto proprio a Farrell.

Come potete vedere sotto, una foto mostra un uomo sul set vestito con un lungo cappotto nero abbottonato. Con pantaloni scuri abbinati. L’attore pare avere i capelli di un colore chiaro e sfoggiare un familiare ombrello nero come quello del Pinguino.

Purtroppo la foto non è delle migliori, quindi ci è impossibile dire se sia davvero Farrell o meno, anche se in effetti alcuni tratti del volti, nonostante sfocati, ci ricordano l’attore irlandese.

Filming The Batman 🦇 outside my offices this morning! 👍 @empiremagazine pic.twitter.com/Mszt5wLcYG — Wade Gravett (@WadeGrav) January 6, 2020

“Ho fatto un’immersione profonda leggendo tutti i miei fumetti preferiti. Tutti s’informano per osmosi”, ha affermato Reeves nel 2019. “Non c’è continuazione per i film di Nolan. Sto davvero provando a trovare un modo personale di farlo, come qualcosa che per me sarà definitivamente Batman, uno nuovo e interessante. Ovviamente non stiamo facendo una storia sull’origine o qualcosa del genere. Stiamo facendo una storia in cui è definitivamente Batman, provando a raccontarla da un punto di vista emotivo, mettendo in luce il suo essere il più grande detective del mondo e tutte le cose che mi hanno fatto amare Batman quando ero un bambino.”

Per coloro che si chiedono come ciò influenzerà la storia, The Batman pare strutturerà la trama su un caso di polizia. Nel momento in alcune persone inizieranno a morire in modi strani, Batman dovrà andare in profondità nel mondo oscuro della Gotham malfamata per trovare indizi e risolvere un mistero / cospirazione connesso alla storia criminale di Gotham City. Come menzionato dai dettagli della trama riportati l’anno scorso, nel film, tutta la galleria di cattivi di Batman è già in attivo, similmente ai fumetti e agli show o film animati. Il film avrà più cattivi, poiché sono tutti sospetti.

The Batman uscirà nelle sale statunitensi il 25 giugno 2021, con Matt Reeves alla regia, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, basata sui fumetti di Bob Kane e Bill Finger, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia sarà a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Jeffrey Wright (Commisionario James Gordon), Peter Sarsgaard, Jayme Lawson e John Turturro (Carmine Falcone). Ancora da confermare la presenza di Colin Farrell come Oswald Cobblepot / Pinguino.

