The Batman: Colin Farrell conferma la sua presenza sul set fra due settimane

Colin Farrell ha confermato quando inizierà le riprese del suo ruolo in The Batman.

The Batman della Warner Bros. vedrà l’eroe titolare che attraversare un’indagine con più personaggi della sua famosa galleria di cattivi. Tra i molti cattivi inclusi in The Batman c’è Oswald Cobblepot, alias il Pinguino, con Colin Farrell nel ruolo iconico.

Durante un’intervista al The Ellen Show, Colin Farrell ha brevemente discusso del suo imminente ruolo e ha confermato che presto inizierà a lavorare a The Batman, dicendo: “Comincio tra circa due settimane”. Mentre il pubblico ha dato a Colin Farrell un applauso dopo aver menzionato il suo ruolo in The Batman, l’attore ha notato che i suoi figli non stanno facendo poi così tanto il tifo per lui nel ruolo perché sono stanchi di vederlo interpretare dei cattivi.

“No, sono stufi che io sia cattivo. Il che, leggendo tra le righe, mi porta a credere che pensano che lo faccia davvero bene.”

In precedenza, Colin Farrell ha anche confermato che i suoi capelli tinti non erano affatto per il suo ruolo de il Pinguino, ma facevano invece parte del suo solito processo una volta finito un ruolo. Resta però una domanda, se l’attore comincerà fra qualche settimana, chi era quella persona intravista sul set londinese del film?

