The Batman: Colin Farrell rivela che nel film avrà alcune “scene gustose”

Nel momento in cui è stato annunciato, molti fan hanno creduto che il ruolo di Colin Ferrell de il Pinguino in The Batman di Matt Reeves sarebbe stato importante nella storia. Bene, recentemente si è scoperto che il cattivo potrebbe non avere un ruolo così grande come pensavamo.

Durante una recente intervista, Farrell ha condiviso alcune informazioni sul suo ruolo nel film e, anche se potrebbe non avere un ruolo importante, avrà alcune “scene gustose”.

“È tutto eccitante. Far parte di quell’universo e esser parte di alcune parole che fanno parte del mio lessico interno: Gotham City, Pinguino, Joker, Batman, Bruce Wayne, Harvey Dent, tutte queste cose. Il Batman di Tim Burton è stato un po’ mio, ed ho visto anche lo show televisivo di Adam West mentre crescevo. Quindi Batman da bambino, sì, molto, non in forma di fumetto ma nello show televisivo che guardavo. E poi nella mia adolescenza ho visto la versione di Burton e l’ho adorato. E poi ovviamente sono stato un grande fan di ciò che Chris Nolan ha fatto con quel mondo e di come lo ha riportato in vita e gli ha dato un’immediatezza e un significato contemporaneo. Quindi, anche solo far parte di quel folklore, quella mitologia, è davvero bello. Avevo cominciato da poco e non vedo l’ora di tornare. La sua creatività, l’estetica del personaggio, sono stati divertenti da impersonare e sono davvero entusiasta di tornare nel ruolo ed esplorarlo. Anche se non ho molto da fare. Ho un certo spazio nel film, ed anche non ci sono per tutto il tempo ho un paio di scene davvero gustose. Sì, mi sento come se fosse qualcosa che non avevo mai avuto l’opportunità di esplorare prima. Sembra originale e divertente. Ma sono solo all’inizio del viaggio, quindi non vedo l’ora di tornare indietro e iniziare davvero.”

Mentre il Pinguino potrebbe non essere “dappertutto” nel film, sappiamo che questo è solo il primo di una possibile trilogia che Reeves ha anticipato in passato, quindi, questo film potrebbe introdurre il suo personaggio per una storia molto più grande in uno dei futuri sequel.

The Batman uscirà adesso nelle sale statunitensi il 1° ottobre 2021, per la regia di Matt Reeves, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia è a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone).

