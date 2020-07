The Batman: Colin Farrell si dice entusiasta di far parte di quell’universo

Colin Farrell è entusiasta del suo ruolo in The Batman. La produzione del film è sospesa a causa della pandemia di coronavirus e spera di riprendere a settembre.

Farrell ha affermato in passato che il suo ruolo di Pinguino non è una parte importante del film, ma rimane entusiasta di far parte dell’universo di Batman.

“L’intera prospettiva è davvero eccitante. Sono entusiasta di far parte di quell’universo. Ci sono alcune parole che fanno parte del mio lessico interno e quelle parole sono Gotham City, Penguin, Joker, Batman, Bruce Wayne, Harvey Dent…”, ha detto a SFX Magazine. “Ho visto i film di Batman con i miei figli, ma questa sceneggiatura è qualcosa di incredibilmente originale. Si appoggia nella mitologia di quel personaggio, Bruce Wayne, Batman e Gotham. Ma sembra un trattamento e una versione che non avevo mai visto prima. Matt Reeves ha fatto un incredibile lavoro nel renderlo familiare e allo stesso tempo unico e nuovo. È davvero emozionante farne parte.”

Farrell ha espresso la stessa emozione in una precedente intervista a maggio, dicendo quanto sia tutto eccitante.

The Batman uscirà nelle sale statunitensi l’1 ottobre 2021, per la regia di Matt Reeves, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia è a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone).

