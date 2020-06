The Batman: ecco alcuni concept 3D della Batmobile di Robert Pattinson

Sono state rilasciate nuove foto di modelli concettuali per la Batmobile di Robert Pattinson di The Batman.

Per quanto emozionante sia ottenere un nuovo Batman in Robert Pattinson, i fan non vedono l’ora di vedere una Batmobile nuova di zecca. Le ultime due Batmobili viste sul grande schermo sono stati apparentemente fantastici carri armati, con la versione dell’auto di Ben Affleck che sfoggia persino pistole vere che sparano proiettili ignoti.

È stata una sorpresa rinfrescante per i fan quando è stato rivelato che la Batmobile che sarebbe stata vista in The Batman sarebbe stata un’elegante muscle car modificata nello stile dei fumetti anni ’70.

Per i fan che vogliono vedere meglio la nuova elegante macchina, sono state rilasciate foto nuovissime del suo modello concettuale:

The Batman uscirà nelle sale statunitensi l’1 ottobre 2021, per la regia di Matt Reeves, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia è a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone).

