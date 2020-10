The Batman – Ecco Due Facce in questa nuova fan-art

The Batman, il nuovo film dedicato al cavaliere oscuro diretto da Matt Reeves e con Robert Pattinson nei panni del crociato incapucciato, è sicuramente tra i film più attesi dei prossimi mesi sopratutto dopo il trailer presentato al DC Fandome che ha mandato in bisibilio i fan in tutto il mondo. Ovviamente questi ultimi non si sono risparmiati con i vari disegni e fan-art dedicate alla pellicola e tra queste ne troviamo una dedicata a Due Facce.

Questo villain, interpretato da Tommy Lee Jones in Batman Forever, non sarà presente in The Batman ma l’artista willgray_art su Instagram ha voluto immaginare una nuova versione del personaggio interpretato da Richard Madden. L’immagine ricorda molto il design utilizzato da Christopher Nolan per il suo Due Facce in Il Cavaliere Oscuro, che in quel caso era impersonato da Aaron Eckhart, con la metà del volto bruciata che ricorda molto un teschio bruciato dalle fiamme. Se il film di Matt Reeves dovesse rivelarsi un successo, è possibile che l’ex alleato di Batman e procuratore di distrettuale di Gotham possa apparire nel sequel della pellicola e magari possa essere davvero interpretato da Richard Madden, che attualmente è impegnato nel ruolo di Ikaris de Gli Eterni nel nuovo film Marvel Studios in arrivo nel 2021. Nel frattempo vi ricodiamo che le riprese di The Batman si stanno svolgendo a Chicago.

The Batman uscirà nelle sale italiane il 4 marzo 2022, per la regia di Matt Reeves, su una sceneggiatura scritta da Mattson Tomlin e dello stesso Reeves. Nel cast troveremo, oltre al già citato Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Batman, anche Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell in quello di Oswald Cobblepot.

