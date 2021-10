The Batman: ecco il nuovo trailer dell’attesissimo film di Matt Reeves

Nel programma rivelato per il DC FanDome erano presenti molto attori e attrici dei vari progetti targati DC Films, e fra questi figuravano anche Robert Pattinson, Zoe Kravitz e Matt Reeves, interpreti e regista dell’attesissimo The Batman, il nuovo film del DCEU che a quanto pare però non condividerà la timeline con Man of Steel, Justice League a gli altri film.

Durante il DC FanDome ci aspettavamo di vedere almeno un trailer, visto che dall’ultimo è passato non poco tempo, ed oggi il buon Matt Reevs ha confermato proprio l’arrivo dello sneak peek a tema Cavaliere Oscuro. Con un post su Twitter che recitava: “Non è solo un segnale, è un avvertimento”, l’account Twitter dedicato a The Batman ci ha avvisato che durante il DC FanDome avremmo visto il nuovo trailer, quindi eccolo qui.

Potete vederlo qui sotto in lingua originale e in italiano:

E qui sotto un’interessante featurette:

Al momento della trama si sa poco. È certo che non sarà una origin story, che Batman sarà alle prime armi, e che lo sviluppo narrativo avrà uno stile noir. In numerose occasioni è stato fatto presente che ul film darà molta più forma al lato detective del Cavaliere Oscuro. Sappiamo inoltre che saranno presenti Catwoman, l’Enigmista, il Pinguino e il boss del crimine Carmine Falcone. Dalla parte del bene invece vedremo il Commissario Gordon e il fido maggiordomo Alfred.

Le riprese di The Batman sono iniziate nel gennaio del 2020 a Londra, e l’uscita in sala era originariamente fissata per giugno del 2021. Adesso sappiamo che The Batman uscirà nelle sale italiane il 4 marzo 2022, salvo nuovi posticipi, alla la regia figura Matt Reeves su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori. La fotografia è a cura di Greig Fraser, con montaggio di William Hoy e Tyler Nelson e colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino. Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone)

