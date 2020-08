The Batman: ecco il trailer del film di Matt Reeves

Ieri, in attesa delle rivelazioni che avrebbero visto la luce durante il DC FanDome, il regista Matt Reeves, che ha preso il timone del nuovo film di Batman con Robert Pattinson come protagonista, ha deciso di fare una piccolo regalo ai fan via Twitter rivelando il logo title e un particolare artwork realizzato da Jim Lee per il DC FanDome, ma oggi abbiamo anche di meglio, abbiamo il primo trailer del film.

Fra le cose che Matt Reeves ha annunciato sul suo film abbiamo appreso che la storia di The Batman è una detective story, che segue una serie di omicidi che mettono in risalto la storia della corruzione in Gotham, e come la famiglia di Bruce è collegata. Sembra che Robert Pattinson abbia avuto diverse discussioni con Christian Bale riguardo l’indossare la Bat-tuta. La fondamentale differenza rispetto alle altre incarnazioni di Batman, è il vederlo fare errori e crescere grazie a questi per diventare la migliore versione del vigilante.

La Catwoman di Zoe Kravitz sarà in parte qualcosa che rimanda alle precedenti incarnazioni, e in un’altra un personaggio con un tocco completamente originale. Paulk Dano interpreterà una versione de L’Enigmista mai vista su grande schermo. La serie “Gotham PD” di HBO Max seguirà alcuni poliziotti mentre combattono la corruzione a Gotham City e sarà ambientata parallelamente agli eventi di Batman: Anno Uno.

A quanto pare la costruzione di Gotham City avrà qualcosa che rimanda a New York o Chicago, quindi una città americana ma sembrerà qualcosa di mai visto perché probabilmente ibridata con la classica architettura londinese. All’interno di questa città vedremo le persone avere profonda paura di Batman, e il fatto che per molti il vigilante è ancora un mito da strada.

Potete vederlo qui sotto in lingua originale:

E qui sotto in italiano:

Mentre qui sotto alcuni screenshot leakati durante l’evento DC FanDome, ma poi condivisi dalla Warner in alta risoluzione:

If you're excited about these, wait till you see what we have for you in #TheBatman panel at #DCFanDome starting at 5:30 PST. pic.twitter.com/hzSm4zV7i0 — Warner Bros. Pictures (@wbpictures) August 22, 2020

The Batman uscirà nelle sale statunitensi l’1 ottobre 2021, per la regia di Matt Reeves, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia è a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone).

