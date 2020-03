The Batman: Eiza Gonzalez parla del dolore che ha provato dopo aver perso il ruolo di Catwoman

Eiza Gonzalez si è aperta circa il dolore che ha provato dopo aver perso il ruolo di Catwoman in The Batman.

The Batman della Warner Bros. e DC conterrà diversi personaggi provenienti dai fumetti, tra cui l’iconica ladra Selina Kyle, alias Catwoman. Mentre alla fine Zoe Kravitz è stata scelta per interpretare il ruolo di Catwoman, una delle contendenti finali per il ruolo è stata la star di Bloodshot, Eiza Gonzalez.

Durante un’intervista con The Hollywood Reporter, Eiza Gonzalez ha discusso del dolore che ha provato dopo aver perso il ruolo di Catwoman in The Batman. L’attrice ha spiegato che si immaginava davvero molto nel ruolo e nelle possibilità che ne conseguono.

“È impossibile non farlo [sperarci], soprattutto quando ci sei arrivata così vicino. Fa parte del processo di quando vivi e sogni il personaggio. Per la mia preparazione per ogni ruolo, sono un po’ strana, specialmente quando sono già nella fase di camera test o davvero dentro un ruolo. Da quel momento vivo e respiro il personaggio; sono più tradizionale in questo senso. E’ stato straziante, è sempre difficile. Devi immaginarti nel ruolo per dargli forma. Non puoi avere un piede dentro e un piede fuori.

Quando ho iniziato la mia carriera, facevo esattamente così, e non sarei andata lontano continuando. In un certo senso, non moi avrebbe fatto molto male, ma non gli avrei mai dato la versione migliore di ciò che pensavo di poter fare. Quindi ora che lo faccio passo attraverso il dolore.

Lo spiego sempre alle persone come una relazione profonda su cui lavori. Ti innamori, attraversi tutte le fasi – e non si realizza mai veramente. E quindi diventa un tipo di processo che non ha una chiusura. Semplicemente lo perdi. Alla fine sembra quasi una relazione che non ha prodotto nulla. È sempre straziante, ma ciò che ho imparato con il tempo, è che quelle relazioni che curi e le persone che incontri non vanno via.”