The Batman: Gil Perez-Abraham entra a far parte del cast

Gil Perez-Abraham entra a far parte del cast del chiacchieratissimo The Batman, diretto da Matt Reeves.

Le riprese di The Batman in Scozia continuano, si iniziano ad avere i primi indizi riguardo quello che sarà il film, e quello che potrebbe essere il Cavaliere Oscuro interpretato da Robert Pattinson, ma nel frattempo The Hollywood Reporter informa che il giovane attore Gil Perez-Abraham si è unito al cast del film diretto da Matt Reeves e in uscita nel 2021.

L’attore, celebre per esser apparso in Orange is the new black e Pose, ha confermato di esser sul set del film attraverso il proprio profilo Instagram, ma senza rivelare il personaggio che andrà ad interpretare nel film.

The Batman uscirà nelle sale statunitensi il 25 giugno 2021, per la regia di Matt Reeves, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia è a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone).

