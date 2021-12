The Batman: il Cavaliere Oscuro e Catwoman al centro delle nuove cover di Empire

Cosa succede quando prendi il personaggio dei fumetti più iconico di tutti i tempi, lo affidi a uno dei registi più ambiziosi di Hollywood e scegli un attore protagonista che si è reinventato da idolo adolescenziale a pura potenza dello schermo d’argento? Ottieni The Batman: una nuova versione audace e mozzafiato di un eroe che potresti pensare di conoscere già a fondo.

Il regista Matt Reeves e la star Robert Pattinson stanno preparando qualcosa di speciale con il loro oscuro, pericoloso film incentrato sul detective di Gotham, un film noir con al centro un serial killer, sfumature horror e un tocco grunge-rock.

Grazie a Empire che ha dedicato il numero di questo mese al film DC, possiamo mostrarvi due copertine della rivista che mostrano Batman e la Catwoman di Zoe Kravitz per intero.

Find #TheBatman issue on newsstands from Thursday 23 December, or pre-order a copy from Great Magazines now: https://t.co/pJLGxmlEVa pic.twitter.com/og3wjzfbMT — Empire Magazine (@empiremagazine) December 17, 2021

“Non è solo un segnale… è un avvertimento. Da Warner Bros. Pictures arriva The Batman di Matt Reeves, con Robert Pattinson nel doppio ruolo del detective vigilante di Gotham City e del suo alter ego, il solitario miliardario Bruce Wayne. Due anni di pattugliamento per le strade nei panni di Batman, incutendo la paura nel cuore dei criminali, hanno portato Bruce Wayne nelle profondità delle tenebre di Gotham City. Con solo pochi alleati fidati – Alfred Pennyworth (Andy Serkis), Lt. James Gordon (Jeffrey Wright) – tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come l’incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.

Quando un killer prende di mira l’élite di Gotham con una serie di macchinazioni sadiche, una scia di indizi criptici porta il più grande detective del mondo a indagare negli inferi, dove incontra personaggi come Selina Kyle/aka Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot/aka il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton/aka l’Enigmista (Paul Dano). Mentre le prove iniziano creare uno schema, e la portata dei piani dell’autore diventa chiara, Batman deve stringere nuove relazioni, smascherare il colpevole e rendere giustizia all’abuso di potere e alla corruzione che da tempo affligge Gotham City.”

Le riprese di The Batman sono iniziate nel gennaio del 2020 a Londra, e l’uscita in sala era originariamente fissata per giugno del 2021. Adesso sappiamo che The Batman uscirà nelle sale italiane il 4 marzo 2022, salvo nuovi posticipi, alla la regia figura Matt Reeves su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia è a cura di Greig Fraser, con montaggio di William Hoy e Tyler Nelson e colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone).

The Batman uscirà nelle sale italiane il 4 marzo 2022.

