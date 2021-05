The Batman: il Cavaliere Oscuro in un nuovo leak di un’immagine promozionale

Mentre il DC Extended Universe ha solo un film importante in arrivo nel 2021, il 2022 segnerà un record per il franchise, ben quattro uscite cinematografiche tra marzo e dicembre. La DC inizierà con The Batman del regista Matt Reeves, che mostrerà il talentuoso Robert Pattinson nel ruolo del Cavaliere Oscuro.

Robert Pattinson assumerà il ruolo di protagonista in questo film, che si svolgerà in un universo alternativo rispetto al resto dei film del DCEU. Mentre la storia inizierà durante i primi giorni dell’eroe come combattente del crimine, The Batman presenterà Pattinson con il suo costume integrale, senza versioni di prova o bozze.

Le anticipazioni circa questo costume sono circolate su internet per mesi, inclusa una nuova che è appena arrivata sui social media.

L’utente di Twitter @itsRyanUnicomb ha fatto trapelare una nuova immagine dell’eroe del film Warner. L’immagine, che sembra essere una di quelle ad uso promozionale, è in bianco e nero e mostra Bruce Wayne nella classica posa da eroe con un Batarang in mano, anche se questo sembra essere un abito diverso rispetto ai leak delle notizie precedenti.

