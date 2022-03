The Batman: il film di Matt Reeves si prepara a raggiungere i 400 milioni d’incasso globale

Nelle notizie che non dovrebbero sorprendere nessuno, un film di supereroi sta volando alto al botteghino mentre la maggior parte degli altri film non in franchise fatica a trovare un pubblico nelle sale.

Questo film in particolare vola su ali di pipistrello. Esatto, The Batman è destinato a superare i 400 milioni di dollari nel suo secondo fine settimana di uscita in tutto il mondo.

Il film è appena uscito nelle sale in Giappone, venerdì 11 marzo, e uscirà in Cina venerdì 18 marzo. La Cina è il mercato cinematografico più grande del mondo, quindi questo dovrebbe dare a The Batman un colpo ancora più grande al botteghino.

Nel frattempo, Forbes riporta che The Batman “dovrebbe superare $ 200 milioni in patria e i $ 400 milioni in tutto il mondo” nel suo secondo sabato “mentre corre verso $ 235 milioni domestici e oltre/meno di $ 470 milioni in tutto il mondo” entro domenica 13 marzo. Se queste proiezioni si riveleranno veritiere, significherà che The Batman arriverà ad un botteghino globale che si avvicina al mezzo miliardo di dollari nei suoi primi dieci giorni.

Un luogo in cui The Batman non verrà proiettato in nessun momento nel prossimo futuro è la Russia. Come riportato in precedenza, la Warner Bros. ha ritirato The Batman dalle sale russe all’ultimo minuto a causa dell’invasione in corso dell’Ucraina da parte del paese, con un portavoce dello studio che ha affermato: “Continueremo a monitorare la situazione mentre si evolve. Speriamo in un risoluzione rapida e pacifica di questa tragedia”.

