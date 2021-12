The Batman: il produttore ha detto a Christopher Nolan che intende battere la sua trilogia

Il produttore di The Batman, Dylan Clark, ha rivelato che intende battere La The Dark Knight Trilogy di Christopher Nolan.

Sono passati più di 16 anni da quando il primo film di supereroi di Christopher Nolan, Batman Begins, ha debuttato e ha cambiato per sempre la percezione pubblica del personaggio. La saga ha continuato superando il suo stesso record con Il Cavaliere Oscuro, che è ancora considerato uno dei migliori film coi supereroi mai realizzati. In fine con Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno si è conclusa la trilogia.

Da quando Christopher Nolan ha lasciato il personaggio, la forma hollywoodiana di Batman si è trasformata. Il personaggio è tornato per la prima volta in live-action dentro Batman v Superman: Dawn of Justice, che è stato accolto così male dal pubblico e dalla critica che anche altri registi lo chiamano apertamente un errore. Il progetto solista di Ben Affleck, The Batman, è stato completamente scartato e il personaggio è rimasto senza film per quasi un decennio. Ora il franchise sembra che stia tornando alla grande.

Negli ultimi due anni, sono trapelate notizie su una nuova versione di The Batman con Robert Pattinson. Si dice che questo film in uscita sia completamente separato dal DC Extended Universe, ma non si esclude che faccia parte del multiverso DC, e il regista Matt Reeves lo definisce il film più spaventoso del franchise.

Ora il produttore Dylan Clark ha rivelato le sue ambizioni per quanto riguard il film.

In una recente intervista con Empire Magazine, il produttore di The Batman ha rivelato di aver detto a Christopher Nolan di avere tutte le intenzioni di “battere” ciò che ha realizzato più di dieci anni fa.

“È una cosa così intensa che quando dici di sì, ti senti immediatamente di dire a te stesso: ‘Oh merda, cosa abbiamo fatto? Come facciamo a farlo?. L’ho detto direttamente a Chris Nolan: ‘Guarda, stiamo cercando di creare il miglior Batman mai realizzato, e proveremo a batterti’.”

“Non è solo un segnale… è un avvertimento. Da Warner Bros. Pictures arriva The Batman di Matt Reeves, con Robert Pattinson nel doppio ruolo del detective vigilante di Gotham City e del suo alter ego, il solitario miliardario Bruce Wayne. Due anni di pattugliamento per le strade nei panni di Batman, incutendo la paura nel cuore dei criminali, hanno portato Bruce Wayne nelle profondità delle tenebre di Gotham City. Con solo pochi alleati fidati – Alfred Pennyworth (Andy Serkis), Lt. James Gordon (Jeffrey Wright) – tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come l’incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.

Quando un killer prende di mira l’élite di Gotham con una serie di macchinazioni sadiche, una scia di indizi criptici porta il più grande detective del mondo a indagare negli inferi, dove incontra personaggi come Selina Kyle/aka Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot/aka il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton/aka l’Enigmista (Paul Dano). Mentre le prove iniziano creare uno schema, e la portata dei piani dell’autore diventa chiara, Batman deve stringere nuove relazioni, smascherare il colpevole e rendere giustizia all’abuso di potere e alla corruzione che da tempo affligge Gotham City.”

Le riprese di The Batman sono iniziate nel gennaio del 2020 a Londra, e l’uscita in sala era originariamente fissata per giugno del 2021. Adesso sappiamo che The Batman uscirà nelle sale italiane il 4 marzo 2022, salvo nuovi posticipi, alla la regia figura Matt Reeves su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia è a cura di Greig Fraser, con montaggio di William Hoy e Tyler Nelson e colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone).

The Batman uscirà nelle sale italiane il 4 marzo 2022.

