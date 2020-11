The Batman: Jayme Lawson parla del suo ruolo e del recitare di fianco a grandi star

L’ attrice di The Batman, Jayme Lawson, ha recentemente parlato del nuovo personaggio che interpreta nel film. Lawson interpreta il ruolo di Bella Real, un politico che sta correndo per diventare sindaco di Gotham City.

Mentre parlava con The Hollywood Reporter, ha rivelato che nel recitare di fronte a star come Robert Pattinson, Zoë Kravitz e Colin Farrell ha dovuto mantenere i suoi nervi saldi, in quanto molto difficile per lei.

Quando le è stato chiesto qualcosa al riguardo, l’attrice ha detto: “Non credo di averlo fatto. Non l’ho ancora fatto. Ad essere onesti, sto bluffando ogni giorno”.

Quell’aspetto dell’attrice va di pari passo con il tipo di personaggio che interpreta, che è in una posizione in cui lei finge finché non ce la fa.

“E penso che questo sia in sintonia con il mio personaggio. Deve fingere finché non ce la fa. Si scontra con i cani di grossa taglia. E quindi non c’è molta trasformazione quando mi presento sul set, devo solo fingere di avere un grande talento. Quindi sarò il più nervoso possibile, ma non posso farlo sapere. Faccio solo quello che devo fare. Finora sta funzionando, quindi è bene.”

