The Batman: Jeffrey Wright con i baffi alla Jim Gordon in una nuova immagine

Una nuova foto mostra Jeffrey Wright con quello che potrebbe essere l’aspetto che avrà per il ruolo di Jim Gordon in The Batman.

Una delle caratteristiche più iconiche di Jim Gordon, il commissario di Gotham City, sono i suoi baffi. In tutte le varie versioni che hannpo rappresentato il famoso alleato di Batman negli anni, da JK Simmons a Gary Oldman per i rispettivi film di Batman, è sempre stato caratterizzato dai suoi folti baffi, e sarebbe stato sorprendente se questa interpretazione del personaggio non li avesse avuti.

Qui sotto potete vedere un’immagine che lo ritrae con l’aspetto che potrebbe avere:

Met the Golden Globe Winning Actor Jeffrey Wright (Westworld /James Bond) at the Langham in London today & we got talking about his role in the new upcoming 2021 Batman film! he may or may not have told me a few details… 🤐🤫🦇 pic.twitter.com/NqCfT0FQ9c

— Way Of The Lost (@WayOfTheLost_) March 7, 2020