The Batman: Jeffrey Wright conferma l’imminente inizio delle riprese

I fan di Batman sapranno ormai che Jeffrey Wright è pronto per interpretare il commissario Jim Gordon in The Batman.

Questa mattina, l’attore ha twittato circa l’inizio del suo viaggio per partecipare alle riprese del film. Quando sono arrivate le prime notizie sul casting, molti hanno atteso una conferma della notizia da parte di Matt Reeves.

Nonostante alcune lamentele, l’attore di Westward è stato alla fine confermato come parte del cast, e si unirà quindi a Robert Pattinson che indosserà il mantello di Batman, Zoe Kravitz come Catwoman e una miriade di altri attori sul grande schermo.

Il ruolo di Gordon è stato ricoperto negli ultimi anni da Gary Oldman nella trilogia de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan e JK Simmons in Justice League. Dato che questo film si discosta dalla trama di Snyder, anche se farà comunque parte del DCEU, il casting di questo attore rappresenta a pieno l’idea di volersi allontanare dallo stile che l’universo espanso ha avuto fino a questo momento, creando una sorta di “DCEU 2.0”.

Reeves ha definito il film “una storia di Batman definitiva orientata verso il genere noir in cui indaga su un caso particolare e che ci porta nel mondo di Gotham”.

Woke up jet lagged at 10pm thinking I was late. 4:45am now. Off to Gotham.🦇 — Jeffrey Wright (@jfreewright) January 5, 2020

“Ho fatto un’immersione profonda leggendo tutti i miei fumetti preferiti. Tutti s’informano per osmosi”, ha affermato Reeves nel 2019. “Non c’è continuazione per i film di Nolan. Sto davvero provando a trovare un modo personale di farlo, come qualcosa che per me sarà definitivamente Batman, uno nuovo e interessante. Ovviamente non stiamo facendo una storia sull’origine o qualcosa del genere. Stiamo facendo una storia in cui è definitivamente Batman, pronvando a raccontarla da un punto di vista emotivo, mettendo in luce il suo essere il più grande detective del mondo e tutte le cose che mi hanno fatto amare Batman quando ero un bambino.”

Per coloro che si chiedono come ciò influenzerà la storia, The Batman pare strutturerà la trama su un caso di polizia. Nel momento in alcune persone inizieranno a morire in modi strani, Batman dovrà andare in profondità nel mondo oscuro della Gotham malfamata per trovare indizi e risolvere un mistero / cospirazione connesso alla storia criminale di Gotham City.

Come menzionato dai dettagli della trama riportati l’anno scorso, mel film, tutta la galleria di cattivi di Batman è già in attivo, similmente ai fumetti e agli show o film animati. Il film avrà più cattivi, poiché sono tutti sospetti.

