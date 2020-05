The Batman: Jeffrey Wright definisce questo film “la prossima evoluzione” delle storie di Batman

L’attore si è seduto per parlare con The Hollywood Reporter del film di Matt Reeves sul Crociato Incappucciato. Un argomento che ha continuato a emergere è stato il modo in cui il film avrebbe spinto in avanti il ​​Bat-Mito. Non è un segreto che Reeves sia un grande fan del personaggio, ma ha più volte menzionato che la sua interpretazione dell’eroe non sarà un adattamento diretto di una trama di un fumetto. Da parte sua, Wright concorda con tale valutazione.

The Batman spera di costruire qualcosa sull’eredità cinematografica del personaggio, onorando quelle storie, ma allo stesso tempo dando nuova voce sperando di spingere ancora di più verso la creazione di ulteriori possibilità per Batman.

“La mia opinione – il modo in cui spiego quello che stiamo facendo è, come in ogni film, che stiamo lavorando insieme per creare una specie di stato d’animo, per creare un’idea, un’ambientazione, un tono”, ha detto Wright. “Questa è la prossima evoluzione dal 1939, quando queste storie sono iniziate. Questa è la prossima evoluzione di Gotham. Quindi sto lavorando fuori dal palco, Matt Reeves sta fornendo modi per lavorare anche su ciò che la star, Robert Pattinson, è io stiamo facendo. Stiamo provando a creare qualcosa insieme che è nostro, ma è anche Batman.”

Qualunque cosa venga fuori da Reeves, possiamo aspettarci una certa unicità. Lo ha detto a THR l’anno scorso.

“In questo momento, sono coinvolto in The Batman”, ha detto Reeves. “Come si chiamerà alla fine, non lo so. Aquaman sarà molto diverso dal film di Todd Phillips, Joker, e sarà diverso da Shazam e Harley Quinn. Warners crede che non debbano provare a sviluppare una lavagna gigante con su tutti i piani di come le cose dovranno andare. Quello che devono provare e far fare buoni film con questi personaggi.”

The Batman uscirà adesso nelle sale statunitensi il 1° ottobre 2021, per la regia di Matt Reeves, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia è a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone).

Fonte

