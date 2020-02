The Batman: Jeffrey Wright mostra la lettura fatta per entrare nel personaggio di Jim Gordon

Mentre dal set di Glasgow in Scozia arrivano foto su foto che ci permettono di dare un’occhiata approfondita al costume che Robert Pattinson indosserà nel film diretto da Matt Reeves, The Batman, oggi vi mostriamo una immagine arrivata dall’account Instagram di Jeffrey Wright, l’interprete di Jim Gordon.

Leggi anche: la controfigura di Pattinson in costume sul set scozzese

Nel posto possiamo vedere la lettura che sta affrontando per prepararsi al ruolo, ovvero il primo volume di Batman: The Golden Age.

Potete vedere il post qui sotto:

The Batman pare strutturerà la trama su un caso di polizia. Nel momento in alcune persone inizieranno a morire in modi strani, Batman dovrà andare in profondità nel mondo oscuro della Gotham malfamata per trovare indizi e risolvere un mistero / cospirazione connesso alla storia criminale di Gotham City. Come menzionato dai dettagli della trama, nel film tutta la galleria di cattivi di Batman è già in attivo, similmente ai fumetti e agli show o film animati. Il film avrà più cattivi, poiché sono tutti sospettati.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Jeffrey Wright (Commisionario James Gordon), Peter Sarsgaard, Jayme Lawson e John Turturro (Carmine Falcone). Ancora da confermare la presenza di Colin Farrell come Oswald Cobblepot / Pinguino.

The Batman uscirà nelle sale statunitensi il 25 giugno 2021, con Matt Reeves alla regia, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, basata sui fumetti di Bob Kane e Bill Finger, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori. La fotografia sarà a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

