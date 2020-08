The Batman: Jeffrey Wright parla della sceneggiatura elogiandone la direzione e il tono

La star di The Batman, Jeffrey Wright, si è aperto sulla sceneggiatura del film di Matt Reeves elogiandone la direzione e il tono.

I fan della DC sono ancora in soggezione dopo il primo trailer di The Batman di Matt Reeves e per il tono grintoso che sembra ricordare film come Seven e Zodiac di David Fincher. In una recente intervista al The Jess Cagle Show di SiriusXM, Jeffrey Wright ha discusso della sua prima reazione alla lettura della sceneggiatura per la nuova versione del Crociato Incappucciato.

L’attore ha sottolineato che sta tornando all’elemento Detective presente in Detective Comics, ed ha descritto il suo personaggio, facendo un riferimento al James Gordon di Gary Oldman, come una sorta di spalla per Batman, una specie di dottor Watson per Sherlock Holmes.

“Prima di tutto la sceneggiatura, quando l’ho letta mi sono detto ‘sì, davvero bella’. Perché come hai descritto a proposito di Westworld, questo spettacolo è molto incentrato sul mistero, su Batman, e sulla serie. Si torna all’originale, è la DC, è ispirata a Detective Comics, e la sceneggiatura è davvero legata a questo mondo del fumetto americano, a questa idea di Batman come il più grande detective del mondo. Penso che, come ha descritto una volta Gary Oldman, tu sappia che Gordon è una specie di Watson per lui. La sceneggiatura lo onora e il trailer mette bene in luce questa caratteristica.”

La star ha continuato a lodare i film spendendo belle parole per la Batmobile, dopo aver precedentemente anticipato il suono dell’iconica macchina su Instagram. L’attore ha illustrato come la versione della Batmobile serva a rendere la Gotham di Matt Reeves accessibile al pubblico piuttosto che riempirla di gadget futuristici che la separano dal presente.

Per la gioia di chi non vuole un ritorno al realismo, l’attore ha anche fatto notare che è ancora ancorata ad una versione fantastica del mito di Batman.

“E penso che uno degli aspetti della sceneggiatura di cui ero davvero entusiasta fosse la Batmobile, il modo in cui è stata descritta. È stata descritta come questo tipo di muscle car retrò e ipermodificata, è la cosa più pazza che tu abbia mai visto. E quando l’ho letto ho detto: ‘aha, sì, fico’. Perché ciò che sta cercando di ottenere è qualcosa che doni accessibilità alla nostra Gotham, un mondo tangibile e radicato in una realtà molto familiare, ma allo stesso tempo ancora fantastico.”

Qui sotto potete vedere l’intervista:

