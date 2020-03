The Batman: Jeffrey Wright scatena i fan mostrando la sua nuova lettura a tema Batman

La star di Batman, Jeffrey Wright, ha recentemente usato un classico fumetto di Batman per stuzzicare i fan con la trama del film di Matt Reeves.

Leggi anche: Peter Sarsgaard lascia intendere chi sia il suo personaggio

I dettagli della trama di The Batman potranno anche essere sconosciuti per il momento, ma Jeffrey Wright ha probabilmente anticipato qualcosa ai fan riguardo ciò che potrebbero vedere nella pellicola.

Dal momento che The Batman di Matt Reeves si concentrerà pesantemente sulle abilità del Cavaliere Oscuro come detective, la famosa run a fumetti che Jeffrey Wright ha pubblicato potrebbe essere un esempio calzante di cosa la trama racconterà, in quanto ha i suoi legami con quel tema. Ha senso anche dal momento che il Crociato Incappucciato di Robert Pattinson sarà al suo secondo anno da vigilante, a quanto pare, e Il Lungo Halloween non è ambientato molto tempo dopo Batman: Year One.

Come sappiamo, Il Lungo Halloween vede Bruce provare a fermare un serial killer che prende di mira le sue vittime durante le vacanze, una volta al mese. Oltre a includere l’origine di Two Face, la storia mostra che molti nemici di Batman si trasformano negli iconici supercriminali che i fan conoscono e amano. Dato che molti fan suppongono che Peter Sarsgaard interpreti Harvey Dent, sono confermate da tempo le apparizioni di Catwoman e il Pinguino, Il Lungo Halloween potrebbe essere effettivamente parte integrante del film.

Potete dare un’occhiata al post Instagram di Jeffrey Wright di seguito:

The Batman pare strutturerà la trama su un caso di polizia. Nel momento in alcune persone inizieranno a morire in modi strani, Batman dovrà andare in profondità nel mondo oscuro della Gotham malfamata per trovare indizi e risolvere un mistero / cospirazione connesso alla storia criminale di Gotham City. Come menzionato dai dettagli della trama riportati l’anno scorso, nel film, tutta la galleria di cattivi di Batman è già in attivo, similmente ai fumetti e agli show o film animati. Il film avrà più cattivi, poiché sono tutti sospetti.

The Batman uscirà nelle sale statunitensi il 25 giugno 2021, con Matt Reeves alla regia, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, basata sui fumetti di Bob Kane e Bill Finger, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia sarà a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Jeffrey Wright (Commisionario James Gordon), Peter Sarsgaard, Jayme Lawson, John Turturro (Carmine Falcone) e Colin Farrell come Oswald Cobblepot / Pinguino.

