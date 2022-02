The Batman: Jeffrey Wright spiega perché i personaggi dei fumetti sono così popolari

La star di The Batman, Jeffrey Wright, spiega perché i personaggi dei fumetti sono così popolari, in una recente intervista.

Wright si è affermato come uno dei principali caratteristi dell’industria cinematografica e, con una carriera stellare finora, il 56enne farà la sua prima incursione nel mondo dei film tratti dai fumetti con The Batman.

Il film diretto da Matt Reeves presenta un cast corale, guidato dall’attore britannico Robert Pattinson, dove Wright interpreterà il detective della polizia, il commissario James Gordon, diventando il primo afroamericano a interpretare il ruolo in un progetto live-action.

Ambientato durante il secondo anno di lotta al crimine del crociato incappucciato di Gotham City, The Batman esplora la lotta alla corruzione che Bruce Wayne intraprendere, mentre deve fa fronte ad un serial killer di nome L’Enigmista che si è presentato sul palcoscenico di Gotham prendendo di mira l’élite della città.

L’attesa per il film è stata alta e mostra l’appetito dei fan per i film di Batman, ma non solo, in generale per le storie coi super-eroi. Forse ispirato al film DC vincitore del premio Oscar Joker, The Batman assume un tono cupo e grintoso e vive più come uno studio sul personaggio che un film d’azione. Questo mette in mostra alcuni degli elementi che hanno continuato a rendere i personaggi dei fumetti così popolari e iconici nei film.

In effetti, parlando durante un’intervista esclusiva con Screen Rant, Wright ha valutato ciò che secondo lui rende i personaggi dei fumetti così popolari oggi, e perché il pubblico continua a voler vedere le loro storie.

L’attore di Casino Royale ha parlato del ruolo che questi personaggi svolgono nella vita delle persone e di come danno loro qualcosa in cui credere, qualcosa di cui possono fidarsi, in un’eredità lunga e consolidata.

“C’è un rapporto così personale che le persone hanno con questo franchise, questi fumetti e questi personaggi. Vuoi rendere giustizia ai personaggi, ma anche a quella passione. Quindi è tutto lì. Non ci sono dubbi, e Capisco perché è così. Questi 80 anni di storie hanno permesso a me di parlarne adesso, e comprendere che le persone si fidano dei loro personaggi preferiti. Li conoscono. Possono riporre la loro fiducia in loro, in particolare in un momento in cui non puoi riporre la tua fede in niente. Forse, alcune persone che hanno difficoltà a riporre la loro fede in qualcosa, sanno dove possono fidarsi dei personaggi dei fumetti. Penso che siano davvero, profondamente importanti per questo motivo. Penso che per questo le persone siano in grado di trovare la speranza dentro di sé, non è roba da poco. Ed ovviamente tutto ciò viene con una certa dose di responsabilità.”

“Non è solo un segnale… è un avvertimento. Da Warner Bros. Pictures arriva The Batman di Matt Reeves, con Robert Pattinson nel doppio ruolo del detective vigilante di Gotham City e del suo alter ego, il solitario miliardario Bruce Wayne. Due anni di pattugliamento per le strade nei panni di Batman, incutendo la paura nel cuore dei criminali, hanno portato Bruce Wayne nelle profondità delle tenebre di Gotham City. Con solo pochi alleati fidati – Alfred Pennyworth (Andy Serkis), Lt. James Gordon (Jeffrey Wright) – tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come l’incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.

Quando un killer prende di mira l’élite di Gotham con una serie di macchinazioni sadiche, una scia di indizi criptici porta il più grande detective del mondo a indagare negli inferi, dove incontra personaggi come Selina Kyle/aka Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot/aka il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton/aka l’Enigmista (Paul Dano). Mentre le prove iniziano creare uno schema, e la portata dei piani dell’autore diventa chiara, Batman deve stringere nuove relazioni, smascherare il colpevole e rendere giustizia all’abuso di potere e alla corruzione che da tempo affligge Gotham City.”

Le riprese di The Batman sono iniziate nel gennaio del 2020 a Londra, e l’uscita in sala era originariamente fissata per giugno del 2021. Adesso sappiamo che The Batman uscirà nelle sale italiane il 4 marzo 2022, salvo nuovi posticipi, alla la regia figura Matt Reeves su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia è a cura di Greig Fraser, con montaggio di William Hoy e Tyler Nelson e colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino. Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone). The Batman uscirà nelle sale italiane il 4 marzo 2022.

