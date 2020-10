The Batman: John Turturro nei panni di Carmine Falcone in un video dal set

Un nuovo video dal set di The Batman nel Regno Unito rivela il primo sguardo a John Turturro nei panni di Carmine Falcone, il famigerato boss del crimine di Gotham City.

Mentre i fan hanno recentemente dato una nuova occhiata a Robert Pattinson sul set di The Batman durante la scena del funerale, un nuovo video rivela la star de Il Grande Lebowski, John Turturro, nei panni di Carmine Falcone per il film della Warner Bros. Il mafioso ha fatto il suo debutto in Batman: Year One di Frank Miller e David Mazzuchelli prima di apparire in The Long Halloween di Jeph Loeb e Tim Sale. Dal momento che The Batman di Matt Reeves prenderà apparentemente alcuni spunti dal classico di Loeb e Sale, non sorprende che Carmine Falcone abbia un ruolo nel nuovo film.

Il nuovo video che rivela John Turturro nei panni di Carmine Falcone fuori dalla St Georges’s Hall di Liverpool è emerso su Twitter mentre la produzione continua nonostante la pandemia. Il filmato mostrava la star con i capelli grigi e vestita con un abito nero mentre indossava occhiali da sole. Sebbene il video non riveli molto, ha mostrato Turturro che scendeva i gradini del corridoio parlando con una donna alla sua destra.

Dal momento che il film sembra mirare a caratterizzare la corruzione a Gotham City, sarà interessante vedere se Falcone avrà qualcosa a che fare con la morte della persona a cui stanno facendo il funerale. Anche se sembra probabile che la vittima possa essere la persona che l’Enigmista di Paul Dano stava registrando in quello splendido primo trailer.

Potete dare un’occhiata a John Turturro in The Batman di Matt Reeves qui di seguito:

Better look at Carmine Falcone mid-scene pic.twitter.com/E1ew3k5GEg — 𝕝𝕛𝕨𝕣 • Lewis 😷🎃 (@ljwr_) October 12, 2020

The Batman doveva uscire nelle sale statunitensi l’1 ottobre 2021, per la regia di Matt Reeves, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia è a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone).

Mi piace: Mi piace Caricamento...