The Batman: John Turturro parla del suo amore per Batman e Zorro

Mentre aspettiamo di sapere quando le riprese di The Batman riprenderanno, visto che si sono interrotte a causa del Coronavirus, grazie ad una recente intervista con The Inquier, possiamo riportarvi una curiosa intervista a John Turturro.

Il celebre attore interpreterà il noto boss mafioso, Carmine Falcone, nel film di Matt Reeves, ma c’è di più dietro al fatto che l’attore partecipa al film. Turturro si è detto entusiasta della cosa, ed ha descritto se stesso come un grande fan di Batman da tempo immemore.

“Sto interpretando il cattivo”, ha confermato John. “Ho adorato Batman, ma sono davvero un fan di Zorro (ride). Quindi non c’è Batman senza Zorro. Quando avevo 5 anni, pensavo di essere Zorro mentre impugnavo la spada. Avevo un bastone con cui ho sempre colpito mio padre. Poi, quando Batman è arrivato in TV, è stato un grande brivido. Ho letto alcuni dei fumetti. I miei figli leggono sempre fumetti DC. Quindi ho giocato con quei personaggi per anni. Mi piace Matt Reeves, il regista e il cast interessante.”

È la prima volta che l’attore dai capelli ricci lavora in un film tratto dai personaggi dei fumetti: “Non mi sono stati offerti quei film“, ha detto. “Antonio Banderas è stato fantastico come Zorro“.

Leggi anche: Eiza Gonzalez parla del dolore che ha provato dopo aver perso il ruolo di Catwoman

The Batman pare strutturerà la trama su un caso di polizia. Nel momento in alcune persone inizieranno a morire in modi strani, Batman dovrà andare in profondità nel mondo oscuro della Gotham malfamata per trovare indizi e risolvere un mistero / cospirazione connesso alla storia criminale di Gotham City. Come menzionato dai dettagli della trama riportati l’anno scorso, nel film, tutta la galleria di cattivi di Batman è già in attivo, similmente ai fumetti e agli show o film animati. Il film avrà più cattivi, poiché sono tutti sospetti.

The Batman uscirà nelle sale statunitensi il 25 giugno 2021, con Matt Reeves alla regia, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, basata sui fumetti di Bob Kane e Bill Finger, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia sarà a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Jeffrey Wright (Commisionario James Gordon), Peter Sarsgaard, Jayme Lawson, John Turturro (Carmine Falcone) e Colin Farrell come Oswald Cobblepot / Pinguino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...