The Batman: l’account Twitter del film rivela l’arrivo di un nuovo trailer durante il DC FanDome

Nel programma rivelato per il DC FanDome, che vi ricordiamo andrà in stream il questo sabato, erano presenti molto attori e attrici dei vari progetti targati DC Films, e fra questi figuravano anche Robert Pattinson, Zoe Kravitz e Matt Reeves, interpreti e regista dell’attesissimo The Batman, il nuovo film del DCEU che a quanto pare però non condividerà la timeline con Man of Steel, Justice League a gli altri film.

Durante il DC FanDome ci aspettavamo di vedere almeno un trailer, visto che dall’ultimo è passato non poco tempo, ed oggi il buon Matt Reevs ha confermato proprio l’arrivo dello sneak peek a tema Cavaliere Oscuro.

Con un post su Twitter che recita: “Non è solo un segnale, è un avvertimento”, l’account Twitter dedicato a The Batman ci avvisa che durante il DC FanDome potremo davvero vedere un nuovo trailer.

Potete vedere il posto qui sotto:

“It’s not just a signal; it’s a warning.” ❤️ this Tweet for reminders before and when #TheBatman is released. pic.twitter.com/ouos1t3PZ4 — The Batman (@TheBatman) October 14, 2021

Al momento della trama si sa poco. È certo che non sarà una origin story, che Batman sarà alle prime armi, e che lo sviluppo narrativo avrà uno stile noir. In numerose occasion è stato fatto presente che ul film darà molta più forma al lato detective del Cavaliere Oscuro. Sappiamo inoltre che saranni presenti Catwoman, l’Enigmista, il Pinguino e il boss del crimine Carmine Falcone. Dalla parte del bene invece vedremo il Commissario Gordon e il fido maggiordomo Alfred.

Le riprese di The Batman sono iniziate nel gennaio del 2020 a Londra, e l’uscita in sala era originariamente fissata per giugno del 2021. Adesso sappiamo che The Batman uscirà nelle sale italiane il 4 marzo 2022, salvo nuovi posticipi, alla la regia figura Matt Reeves su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia è a cura di Greig Fraser, con montaggio di William Hoy e Tyler Nelson e colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone)

