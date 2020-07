The Batman: le riprese ripartiranno a breve ma solo in studio?

Sembra che a breve potrebbero ripartire le riprese di The Batman, ma forse solo in studio.

Il Coronavirus ha messo in ginocchio l’industria dell’intrattenimento fermando tutte le produzioni cinematografiche che erano in corso. Ora la situazione si sta pian piano sistemando, soprattutto qui in Europa, e potrebbero ripartire le riprese di quei film la cui produzione si stava svolgendo nel Regno Unito. Per ora l’unico ad aver ripreso la lavorazione sul suolo britannico è Jurassic World: Dominion, ma forse, tra un paio di mesi, potrebbe tornare in funzione il set di The Batman.

Dato che il Segretario della Cultura del Regno Unito ha rivelato le linee guida da seguire per tornare sui set cinematografici e televisiv, la Warner Bros. potrebbe tentare di tornare con la produzione di The Batman a costo di rinunciare alle riprese in esterne, portandole tutte in studio.

A riportare questa possibilità è Kris Tapley di The Call Sheet su Twitter.

Hearing THE BATMAN picks back up in September. All locations scrapped. Building everything in studio now. — Kris Tapley (@kristapley) July 13, 2020

Speriamo che con le dovute norme si possa comunque tornare a girare in esterni, visto che alle volte ricreare determinate sequenze in studio potrebbe portare ad un risultato artificioso e meno ispirato rispetto a quanto si potrebbe ottenere girando in loco. Tuttavia, una grande soluzione sarebbe adottare la tecnologia Stagecraft usata per The Mandalorian, che abbiamo constatato essere in grado di ricreare digitalmente scenografie accuratissime.

The Batman uscirà nelle sale statunitensi l’1 ottobre 2021, per la regia di Matt Reeves, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia è a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone).

