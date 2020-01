The Batman: Matt Reeves conferma il casting di Colin Farrell per Pinguino?

Dopo la foto dal set arrivata oggi pomeriggio il sospetto che Colin Farrell fosse davvero stato scelto da Matt Reeves per il suo film The Batman si è intensificato, e adesso potremmo darvi finalmente una conferma.

Il regista Matt Reeves aveva già parlato dell’ingresso di Farrell nel cast del cinecomic DC Films – che ricordiamo non sarà scollegato dal DC Extended Universe ma sarà invece legato come accade nei fumetti – ma adesso grazie ad un tweet il regista stesso potrebbe aver confermato il ruolo dell’attore irlandese.

Reeves ha infatti pubblicato una GIF che ritrae l’attore scrivendo: “Aspetta… sei tu, Oz?”, riferendosi ad un nomignolo utilizzato per indicare il nome Oswald Cobblepot, il nome appunto del gangster noto come il Pinguino.

Qui sotto potete vedere il tweet:

“Ho fatto un’immersione profonda leggendo tutti i miei fumetti preferiti. Tutti s’informano per osmosi”, ha affermato Reeves nel 2019. “Non c’è continuazione per i film di Nolan. Sto davvero provando a trovare un modo personale di farlo, come qualcosa che per me sarà definitivamente Batman, uno nuovo e interessante. Ovviamente non stiamo facendo una storia sull’origine o qualcosa del genere. Stiamo facendo una storia in cui è definitivamente Batman, provando a raccontarla da un punto di vista emotivo, mettendo in luce il suo essere il più grande detective del mondo e tutte le cose che mi hanno fatto amare Batman quando ero un bambino.”

Per coloro che si chiedono come ciò influenzerà la storia, The Batman pare strutturerà la trama su un caso di polizia. Nel momento in alcune persone inizieranno a morire in modi strani, Batman dovrà andare in profondità nel mondo oscuro della Gotham malfamata per trovare indizi e risolvere un mistero / cospirazione connesso alla storia criminale di Gotham City. Come menzionato dai dettagli della trama riportati l’anno scorso, nel film, tutta la galleria di cattivi di Batman è già in attivo, similmente ai fumetti e agli show o film animati. Il film avrà più cattivi, poiché sono tutti sospetti.

The Batman uscirà nelle sale statunitensi il 25 giugno 2021, con Matt Reeves alla regia, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, basata sui fumetti di Bob Kane e Bill Finger, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia sarà a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Jeffrey Wright (Commisionario James Gordon), Peter Sarsgaard, Jayme Lawson e John Turturro (Carmine Falcone). Ancora da confermare la presenza di Colin Farrell come Oswald Cobblepot / Pinguino.

