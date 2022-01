The Batman: Matt Reeves e perché il film non conterrà la origin story del Cavaliere Oscuro

Con ogni nuova versione di Batman sul grande schermo è arrivata una nuova interpretazione di quella fatidica notte a Crime Alley, quella in cui Thomas e Martha Wayne furono uccisi a colpi di arma da fuoco davanti al loro figlio, il momento che portò alla nascita di Batman.

Ironia della sorte, per il film questa è una sequenza che il pubblico non vedrà sugli schermi. Prima di questo film, Batman di Tim Burton, Batman Forever di Joel Schumacher, Batman Begins di Christopher Nolan, Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder e persino Joker di Todd Phillips descrivevano tutti la morte dei Wayne e l’origine di Batman, e questo è esattamente il motivo per cui il regista di Matt Reeves ha deciso di non inserire la scena nel film.

Parlando in una nuova ampia intervista con Esquire, Reeves ha confermato che il suo film non darà forma alla origin story, nemmeno da un’angolazione diversa rispetto agli altri film.

“L’abbiamo visto così tante volte”, ha detto Reeves. “È stato fatto troppe volte. Sapevo che non potevamo farlo di nuovo.”

Precedenti rapporti sul contenuto e lo sviluppo del film hanno rivelato che è ambientato due anni dopo l’inizio nel viaggio di Bruce come eroe. Si potrebbe pensare che questa sarebbe l’occasione perfetta per dare forma all’origin story ancora una volta, ma Reeves e la compagnia non sono ansiosi di mostrare cosa è stato fatto prima.

“Ne sono molto orgoglioso. Ho sentito che era la migliore versione della storia che avremmo potuto fare per giustificare l’avere un altro Batman”, ha detto Reeves. “Devi sempre avere una ragione, e fin dall’inizio quella è stata la mia missione.”

Al regista è stato anche chiesto qualcosa in merito ai sequel, e sappiamo già che gli spinoff di HBO Max sono in lavorazione.

“Ovviamente avrà molto a che fare con il modo in cui le persone recepiranno questo film, ma molte cose sono in arrivo.”

Fonte

