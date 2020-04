The Batman: Matt Reeves non sa quando la produzione ripartirà

Matt Reeves ha offerto al pubblico un aggiornamento sulla produzione di The Batman in mezzo alla pandemia di coronavirus.

L’imminente progetto Warner Bros. e DC Films era già nel mezzo delle riprese quando la crisi sanitaria si è diffusa in tutto il mondo. Ciò ha costretto ogni produzione di Hollywood ad essere sospesa con le date di uscita del film che sono state significativamente respinte. Ora, il regista ha offerto ai fan nuove informazioni sul suo film.

Ben Affleck avrebbe dovuto recitare e dirigere il film, ma dopo la sua uscita, il film ha subito una miriade di cambiamenti che hanno portato Reeves a firmare come regista e a scegliere Robert Pattinson come Batman. Ad unirsi a lui in The Batman sono una serie di grandi attori tra cui Jeffrey Wright come commissario Gordon, Zoë Kravitz come Catwoman, Paul Dano come Enigmista, Colin Farrell come Pinguino e Andy Serkis come Alfred.

I dettagli della trama sono ancora segretati e potrebbero rimanere così per un po’ considerando che i lavori sono fermi.

Parlando con Deadline (via SR), Reeves ha rivelato che con la produzione ora in pausa, sta esaminando i quotidiani, selezionandoli e pianificando come affronteranno il lavoro rimanente. Non sono ancora in fase di editing poiché hanno girato solo un quarto di The Batman. Quando gli è stato chiesto quando pensano che la produzione possa riprendere, ha detto che non c’è ancora una data di uscita target.

The Batman uscirà nelle sale statunitensi il 25 giugno 2021, per la regia di Matt Reeves, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia è a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone).

