The Batman: Matt Reeves parla delle riflessioni sulle riprese dovute alla quarantena

In attesa che riprenda la produzione, Matt Reeves parla delle riflessioni sulle riprese di The Batman che sta avendo durante questa quarantena.

Il Coronavirus ha fermato tutte le produzione cinematografiche possibili, tra cui The Batman le cui riprese erano in corso nel Regno Unito con la regia di Matt Reeves, il quale sta sfruttando la quarantena e la sospensione delle riprese per ripensare determinate sequenze.

Quando si è un artista e ci si deve fermare nel mezzo della creazione di un lavoro è normale pensare a quello che si sta facendo pensando se si può fare meglio. Matt Reeves in questo momento sta facendo proprio questo. Non che sia pentito di quel che ha girato fino ad ora, ma crede che alcune sequenze da girare in futuro possano esser girate in modo diverso, senza ovviamente stravolgere la sceneggiatura scritta dopo due anni di lavoro.

Lo stesso Reeves ha parlato di questo periodo di quarantena dovuto dalla pandemia di Coronavirus con Deadline:

Succede ogni volta che lavori a qualcosa. L’imprevisto: felici incidenti e cose che non ti aspettavi assolutamente. Questo è il fulmine nella bottiglia che colpisce qualcosa che è vivo. Insomma, ci sono sempre cose che accadono e che ti portano anche, in alcuni momenti, a ripensare a quello che vuoi dire in alcuni punti della trama. Con questi film non hai mai abbastanza tempo per prepararti, perché sono così complessi e così enormi in così tanti modi diversi che gli imprevisti sono la norma. In ogni caso questo momento di pausa dalla produzione mi sta dando anche un momento per pensare alle sequenze più grandi e importanti che devono ancora essere girate e al modo in cui voglio realizzarle.

Andando avanti con l’intervista ha anche parlato di come non abbia assolutamente voglia di cambiare la sceneggiatura:

Mi ci sono voluti due anni per lavorare alla storia, ed è un mistery noir molto specifico che è stato pensato interamente da me e dal mio collega.

The Batman uscirà nelle sale statunitensi il 25 giugno 2021, per la regia di Matt Reeves, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia è a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone).

Mi piace: Mi piace Caricamento...