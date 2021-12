The Batman: Matt Reeves parla di Kurt Cobain e dell’influenza nella creazione del suo Batman

Quando il primo trailer di The Batman è arrivato nell’agosto 2020, è stato accompagnato da una sorprendente colonna sonora: una versione orchestrale e musicale di “Something In The Way” dei Nirvana.

A volte tali scelte di canzoni sono solo un modo per trovare l’atmosfera giusta, altre volte hanno una connessione specifica attraverso i testi – ma nel caso della nuova interpretazione di Matt Reeves del Crociato Incappucciato della DC, c’era una ragione molto più specifica.

È una melodia che è andata dritta al cuore della visione del regista per il personaggio, che si è rivelata fondamentale nel plasmare l’interpretazione di Robert Pattinson di Bruce Wayne, il ricco orfano che indossa la maschera e scuote il mondo criminale di Gotham.

“Quando scrivo, ascolto musica e mentre stavo scrivendo il primo atto, ho messo su Something In The Way dei Nirvana”, ha detto Reeves a Empire. “È una canzone che promette una versione molto diversa dei recenti Bats sul grande schermo, da Christian Bale a Ben Affleck, ispirata a un’icona grunge degli anni ’90. È stato allora che mi è venuto in mente che, piuttosto che rendere Bruce Wayne un playboy come l’abbiamo visto prima, potevo plasmarlo attraversato la grande tragedia. Così ho iniziato a fare questa connessione con Last Days di Gus Van Sant, e l’idea di questa versione romanzata di Kurt Cobain.”

Due nuove immagini da #TheBatman pic.twitter.com/Qkdr8dQWC3 — Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) December 18, 2021

L’attore ideale per il lavoro? Pattinson, la cui sorprendente interpretazione in Good Time dei fratelli Safdie aveva catturato l’attenzione di Reeves.

“In quel film potevi davvero sentire la sua vulnerabilità e disperazione, ma potevi anche sentire il suo potere”, spiega il regista. “Ho pensato che fosse un ottimo mix. Ha anche quella cosa alla Kurt Cobain, in cui sembra una rock star, ma ti sembra anche che potrebbe essere un recluso.”

Non è solo una visione diversa di Bruce Wayne – questo significa anche un Batman diverso, uno con meno gadget appariscenti offerti da Lucius Fox (che non appare qui), e più “di fortuna”, come se si fosse costruito tutto da solo da una scatola di rottami da milioni di dollari.

“Bruce si è nascosto”, dice Pattinson. “Non è affatto un uomo socievole. Sta costruendo tutti questi piccoli aggeggi e cose, solo con Alfred. E anche Alfred pensa di essere impazzito!”

È una differenza che si vedrà nella Bat-tuta, che sembreràdavvero molto vissuta: “È uscito ogni sera per due anni, è stato picchiato, gli hanno sparato, lo hanno pugnalato e bruciato, e si vede,” spiega l’attore. “C’è un proiettile che graffia sul cappuccio, proprio all’inizio. Non credo che sia stato fatto prima“.

