The Batman: Matt Reeves rivela che non avrebbe detto di si al film senza la libertà creativa

Questi sono tempi insoliti per tutti, incluso Matt Reeves. Meglio conosciuto come il regista di film d’azione e fantascienza come i reboot del Pianeta delle Scimmie, è tornato in televisione come produttore esecutivo della brillante serie di Prime Video, Tales From the Loop (di cui qui potete leggere la nostra recensione).

Quello spettacolo, che è stato creato da Nathaniel Halpern e rilasciato di recente, offre una miscela di finzione speculativa e dramma dei personaggi (con Jonathan Pryce) mentre racconta storie intrecciate ambientate in una città che ospita un immenso ed enigmatico impianto scientifico. In un modo non convenzionale, Tales From the Loop è un adattamento dei dipinti dell’artista svedese Simon Stalenhag.

In un’intervista telefonica di martedì, ha detto che era ansioso di tornare al lavoro pur rimanendo consapevole delle priorità più immediate: “Ci sono alcuni momenti in cui ti rendi conto, OK, cosa dobbiamo fare per rendere i nostri cari e le persone che ci teniamo al sicuro?”, ma oltre a questo Reeves ha parlato ulteriormente della creazione di The Batman e del tocco personale che cerca di portare ai suoi progetti.

“Questo cose [The Batman] devono essere adattate in modo tale da far guadagnare denaro a queste aziende. Non si sa mai se i responsabili di tali IP [proprietà intellettuali] saranno aperti alla tua visione. Ma se non lo fossero stati, non avrei partecipato. Senti, ci sono stati dei grandi film di Batman e non voglio solo fare un film di Batman. Voglio fare qualcosa che abbia del valore emozionale. La mia ambizione è che sia incredibilmente personale usando però le metafore di quel mondo. Sembra davvero un ritorno al passato a film degli anni ’70 come “Klute” o “Chinatown”. Non sto dicendo che stiamo raggiungendo qualcosa del genere. Quelli sono capolavori. Ma questa è l’ambizione.”

The Batman uscirà nelle sale statunitensi il 25 giugno 2021, per la regia di Matt Reeves, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia è a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone).

