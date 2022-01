The Batman: Matt Reeves rivela di esser sempre stato un grande fan del personaggio

Il regista di The Batman, Matt Reeves, ha espresso il suo amore per Il Cavaliere Oscuro in una recente intervista.

Anche se abbiamo ricevuto la nostra prima occhiata al trailer del Crociato Incappucciato di Robert Pattinson al DC FanDome, è difficile credere che The Batman sia finalmente vicino ad uscire.

Il riavvio della DC è stato al centro di un fuoco incrociato per via del COVID-19, che ha portato al rinvio delle riprese, il che ha portato allo spostamento della data d’uscita del film. Dal primo trailer, abbiamo ricevuto innumerevoli sguardi al film che hanno anticipato una versione cruda e radicata dell’eroe. Sebbene i dettagli della trama del film siano relativamente scarsi, sappiamo che The Batman si concentrerà su un Cavaliere Oscuro che è ancora agli inizi della sua carriera.

Con le riprese terminate e il progetto che uscirà nei cinema il mese prossimo, Matt Reeves e co. hanno fatto i propri round promozionali per discutere del film.

In una recente intervista con Total Film, Reeves ha discusso del suo amore per il personaggio iconico e di come sia sempre stato un grande fan degli adattamenti cinematografici del Cavaliere Oscuro.

“Ho amato [Batman] sin da quando ero un ragazzino e mi è stato presentato il personaggio attraverso la serie TV di Adam West. Lo spettacolo è uscito lo stesso anno in cui sono nato. Ogni volta che uscivano i film, rinnovavo il mio essere un grande fan. Semplicemente non ho mai pensato che l’opportunità sarebbe arrivata a me.”

“Non è solo un segnale… è un avvertimento. Da Warner Bros. Pictures arriva The Batman di Matt Reeves, con Robert Pattinson nel doppio ruolo del detective vigilante di Gotham City e del suo alter ego, il solitario miliardario Bruce Wayne. Due anni di pattugliamento per le strade nei panni di Batman, incutendo la paura nel cuore dei criminali, hanno portato Bruce Wayne nelle profondità delle tenebre di Gotham City. Con solo pochi alleati fidati – Alfred Pennyworth (Andy Serkis), Lt. James Gordon (Jeffrey Wright) – tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come l’incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.

Quando un killer prende di mira l’élite di Gotham con una serie di macchinazioni sadiche, una scia di indizi criptici porta il più grande detective del mondo a indagare negli inferi, dove incontra personaggi come Selina Kyle/aka Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot/aka il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton/aka l’Enigmista (Paul Dano). Mentre le prove iniziano creare uno schema, e la portata dei piani dell’autore diventa chiara, Batman deve stringere nuove relazioni, smascherare il colpevole e rendere giustizia all’abuso di potere e alla corruzione che da tempo affligge Gotham City.”

Le riprese di The Batman sono iniziate nel gennaio del 2020 a Londra, e l’uscita in sala era originariamente fissata per giugno del 2021. Adesso sappiamo che The Batman uscirà nelle sale italiane il 4 marzo 2022, salvo nuovi posticipi, alla la regia figura Matt Reeves su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia è a cura di Greig Fraser, con montaggio di William Hoy e Tyler Nelson e colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone).

The Batman uscirà nelle sale italiane il 4 marzo 2022.

