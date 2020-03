The Batman: Max e Charlie Carver entrano nel cast in dei ruoli misteriosi

L’elenco del cast di The Batman si è ampliato ancora una volta – questa volta aggiungendo i gemelli Max e Charlie Carver in ruoli misteriosi.

Diretto e scritto da Matt Reeves, l’attesissimo nuovo capitolo del DC Extended Universe riporterà il Crociato Incappucciato ai suoi primi giorni da vigilante. Anche se a quanto pare eviterà di essere una origin story, vedrà un Bruce Wayne non ancora diventato il più grande detective del mondo. Sostituendo Ben Affleck, che ha recitato l’ultima volta nel ruolo in Justice League, è stato annunciato all’inizio dell’anno che Robert Pattinson avrebbe interpretato Bruce Wayne. Secondo speculazioni, The Batman sarà basato sulla trama de Il Lungo Halloween e, come tale, presenterà tutta una serie di personaggi secondari e cattivi.

Alcuni di questi ruoli sono stati già rivelati ufficialmente negli ultimi mesi, e tra gli elogi dei fan sappiamo che Zoe Kravitz sarà Catwoman, il ruolo del commissario Gordon andrà a Jeffrey Wright di Westworld, e per un po’ sembrò che Jonah Hill avrebbe interpretato un cattivo principale. Alla fine, tuttavia, Paul Dano ha ottenuto la parte de L’Enigmista e Colin Farrell è stato scelto per interpretare il Pinguino. Il maggiordomo e alleato fidato di Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, sarà interpretato da Andy Serkis.

Anche se un’apparizione di Robin è stata apparentemente sfatata, non ci saranno sicuramente molte rivelazioni circa il casting.

Secondo l’AV Club, due nuove aggiunte si sono unite al cast di The Batman, ovvero i gemelli Carver. Max e Charlie hanno lavorato fianco a fianco nel corso degli anni, recitando insieme in serie come Desperate Housewives e The Leftovers. Sono probabilmente più conosciuti, tuttavia, per i loro ruoli di Aiden ed Ethan in Teen Wolf. Hanno anche lavorato separatamente negli ultimi anni. Max ha recentemente recitato in Fist Fight e in una produzione di A Midsummer Night’s Dream. Charlie, nel frattempo, ha partecipato a diversi episodi della prossima serie di Ratched di Ryan Murphy e sarà presente in The Boys in the Band.

Pertanto, The Batman segnerà il loro primo lavoro cinematografico insieme dal 2018.

The Batman pare strutturerà la trama su un caso di polizia. Nel momento in alcune persone inizieranno a morire in modi strani, Batman dovrà andare in profondità nel mondo oscuro della Gotham malfamata per trovare indizi e risolvere un mistero / cospirazione connesso alla storia criminale di Gotham City. Come menzionato dai dettagli della trama, nel film tutta la galleria di cattivi di Batman è già in attivo, similmente ai fumetti e agli show o film animati. Il film avrà più cattivi, poiché sono tutti sospettati.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Jeffrey Wright (Commisionario James Gordon), Peter Sarsgaard, Jayme Lawson e John Turturro (Carmine Falcone). Ancora da confermare la presenza di Colin Farrell come Oswald Cobblepot / Pinguino.

The Batman uscirà nelle sale statunitensi il 25 giugno 2021, con Matt Reeves alla regia, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, basata sui fumetti di Bob Kane e Bill Finger, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori. La fotografia sarà a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

